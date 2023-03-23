Depremzedeler için oynanan maçta kazanan yok! Fenerbahçe Zenit ile 2-2 berabere kaldı, 17'lik yıldız Bora Aydınlık yıldızlaştı

Fenerbahçe ile Zenit, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde ciddi hasara sebep olan depremde zarar gören vatandaşlar için karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe'nin golleri mücadelenin 7'nci dakikasında Mert Hakan Yandaş ve 17 yaşındaki genç oyuncu Bora Aydınlık'tan gelirken, Sarı-Lacivertliler mücadelenin 34'ncü dakikasında Joao Pedro ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Zenit'in golleri ise Malcom (pen.) ve Claudinho kaydetti.

GENÇ YILDIZ SAKATLANDI

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç oyuncu Jin-Ho Jo, mücadelenin 62'nci dakikasında sakatlanarak yerini Bora Aydınlık'a bıraktı.

17'LİK YILDIZDAN ENFES GOL!

Jin-Ho Jo'nun yerine oyuna giren ve Fenerbahçe formasıyla kariyerindeki ilk maçına çıkan Bora Aydınlık oyuna girmesinden yalnızca 7 dakika sonra muhteşem bir vuruşla ceza sahası dışından golü buldu. Bora Aydınlık oyunuyla da tribünlerden büyük alkış aldı.

11'DE SÜRPRİZLER

Jorge Jesus Zenit karşısında bir çok genç isme 11'de şans verdi. Sarı-Lacivertliler Zenit karşısına İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Yiğit Efe, Jin-Ho Jo, Nazım Sangare, Ahmet Necat, Crespo, Mert Hakan Yandaş, Joao Pedro, Serdar Dursun ie çıktı

SIRADAKİ RAKİP BEŞİKTAŞ

Sarı-Lacivertliler bir sonraki maçında ligde Beşiktaş'ı konuk edecek.

