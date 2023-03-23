Depremzedeler için oynanan maçta kazanan yok! Fenerbahçe Zenit ile 2-2 berabere kaldı, 17'lik yıldız Bora Aydınlık yıldızlaştı

Fenerbahçe ile Zenit, Kahramanmaraş’ta 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilde ciddi hasara sebep olan depremde zarar gören vatandaşlar için karşı karşıya geldi. Mücadele karşılıklı atılan gollerle 2-2 beraberlikle tamamlandı. Fenerbahçe'nin golleri mücadelenin 7'nci dakikasında Mert Hakan Yandaş ve 17 yaşındaki genç oyuncu Bora Aydınlık'tan gelirken, Sarı-Lacivertliler mücadelenin 34'ncü dakikasında Joao Pedro ile penaltı vuruşundan faydalanamadı. Zenit'in golleri ise Malcom (pen.) ve Claudinho kaydetti.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan genç oyuncu Jin-Ho Jo, mücadelenin 62'nci dakikasında sakatlanarak yerini Bora Aydınlık'a bıraktı.
Jin-Ho Jo'nun yerine oyuna giren ve Fenerbahçe formasıyla kariyerindeki ilk maçına çıkan Bora Aydınlık oyuna girmesinden yalnızca 7 dakika sonra muhteşem bir vuruşla ceza sahası dışından golü buldu. Bora Aydınlık oyunuyla da tribünlerden büyük alkış aldı.
Jorge Jesus Zenit karşısında bir çok genç isme 11'de şans verdi. Sarı-Lacivertliler Zenit karşısına İrfan Can Eğribayat, Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Yiğit Efe, Jin-Ho Jo, Nazım Sangare, Ahmet Necat, Crespo, Mert Hakan Yandaş, Joao Pedro, Serdar Dursun ie çıktı
Sarı-Lacivertliler bir sonraki maçında ligde Beşiktaş'ı konuk edecek.