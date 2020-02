Depremzedeler için yapılacak kalıcı konutların temeli 10 gün içerisinde atılacak

Elazığ depreminde en fazla hasar gören Malatya’nın Battalgazi ilçesinde kalıcı depremzedeler için konutların yapılacağı Gelincik Tepesi’ni inceleyen Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 10 gün içerinde kalıcı konutların temel atma töreninin olacağını söyledi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, beraberindeki Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, Malatya Valisi Aydın Baruş ve İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, Sivas Caddesinde depremden zarar gören binaları inceledi. Buradaki incelemelerinin ardından Bakan Yardımcısı Demirtaş, Vali Baruş, Başkan Güder ve İl Müdürü Dağdeviren, Orduzu Kireçocağı ve Bulutlu Mahallesini ziyaret ederek, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Daha sonra Başkan Güder ve beraberindeki heyet, Battalgazi ilçesinde kalıcı konutların yapılacağı Gelincik Tepesi’nde incelemelerde bulundu. Bakan Yardımcısı Demirtaş’a kalıcı konutların yapılacağı Gelincik Tepesi hakkında bilgiler veren Başkan Güder, depremzedeler için birde müjde verdi. Kalıcı konutların temelinin 10 gün içinde atılacağı müjdesini veren Başkan Güder, “Depremzedeler için Gelincik Tepesine yapılacak olan konutların temeli, bir hafta ya da 10 gün içinde atılacak. Bu temel atma töreni ile birlikte konutlarının yapımına başlanacak. Deprem afetinden zarar gören vatandaşlarımız, inşallah bir yıl içerisinde kalıcı konutlarına kavuşmuş olacaklar” dedi.

Başkan Güder, “Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımız ve Valimiz ile sürekli bu bölgelere ziyaret gerçekleştiriyoruz. Yıkılan evlerin yapılacağı yerlere yer tespiti hususunda çalışmalarımız vardı. Kalıcı konutların yapılacağı Gelincik Tepesi’nin zemin etüt çalışması yapıldıktan sonra diğer sondaj çalışmalarımızı ve temel atma çalışmaları yapılıyor. İnşallah bir hafta ya da on gün içerisinde Cumhurbaşkanımızın İstanbul’dan Elazığ’dan veya Malatya’dan katılımıyla temel atma törenlerini yapacağız. Bu temel atma töreni ile birlikte konutlarının yapımına başlanacak. İnşallah bir yıl içerisinde deprem afetinden zarar gören vatandaşlarımız kalıcı konutlarına kavuşmuş olacaklar. İnşallah kısa süre içerisinde bu sıkıntıları atlatacağız” şeklinde konuştu.

Vali Baruş: “Battalgazi ilçesinde hasarlı bina sayısı fazla”

Battalgazi ilçesinde hasarlı bina sayısının fazla olduğunun altını çizen Malatya Valisi Aydın Baruş, “Sayın Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcımızla birlikte bazı mahallelerimizi ziyaret ettik. Hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Ekip sayımızı artırdık. Kalıcı konutların yapılacağı yerlere baktık. İl Merkezindeki yerlere baktık. Kesin hasar tespit çalışmaları Doğanyol ve Kale ilçelerimizde bitti. Pütürge ilçemizde halen devam ediyor. Mahalleler çok dağınık olduğu için ekiplerimiz bazı mahallere ulaşmakta zorluk çekiyordu. En kısa sürede o bölgede de sonuçlanacak. Battalgazi ilçemizde hasarlı bina sayısı çok fazla. Belediyemizden aldığım rakamlara göre 29 bin bina var. İl genelindeki rakamları

toparlıyoruz. Ne kadar konut ihtiyacı olacak, TOKİ ona göre yapıyor. Kalıcı konutların nerelerde yapacağı planlanıyor. İnşallah önümüzdeki bir hafta on gün süre içinde bir temel atma gerçekleştirilecek. Vatandaşlarımızın kalabilecekleri yerleri belirleme süreci devam ediyor. Bunların hepsinin incelenmesi gerekiyor. Şu anda ekipler yoğun bir çalışma içerisindeler. Çalışmalar bir hafta hatta on gün sürebilir. Vatandaşlarımız endişeli olmasınlar. Bulundukları yapılar şayet kesin hasar tespiti verildiyse can güvenlikleri açısından başka bir yere gitmeleri iyi olur. İnşallah bu sıkıntılı günleri birlikte el ele atlatırız” İfadelerini kullandı.

"Temel atma töreni yapacağız”

Yaraların biran önce sarılması için canla başla çalıştıklarını ifade eden Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Mücahit Demirtaş, “Devlet olarak da hükümet olarak özellikle de Bakanlığımız olarak yaraların bir an önce sarılması için sizlerin de gördüğü gibi tüm bakanlık ekipleri olarak şu an Malatya’dayız. Tüm gayretimiz de bu soğuk kış günü şartlarında gereken ne varsa yapılması için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Burada bulunan ve geçici barınma olarak kullanılan konteynerlerin nasıl olduğunu ve nasıl kullanıldığını görmek için şu an buradayız. Aynı zamanda da Battalgazi ilçesinde hasarlı binaların yerine yapılması düşünülen konutların bulunacağı arazilerini gezdik ve onlarla ilgili tespitlerimizi yaptık. İnşallah bir hafta 10 gün içerisinde temel atma törenini yapacağız. Sayın bakanımız ve Cumhurbaşkanımızın da yılsonuna kadar bu konutların teslim edilmesi konusunda vaatleri var. Bu vaatleri gerçekleştirmek için gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.