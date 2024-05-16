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    4. 26 yıl önce kaçırılan genç ailesinin evinden sadece 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu! Koyun ağılındaki son görüntüsü ortaya çıktı

    26 yıl önce kaçırılan genç ailesinin evinden sadece 100 metre uzaklıktaki komşusunun bodrumunda bulundu! Koyun ağılındaki son görüntüsü ortaya çıktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.05.2024 09:39
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    1998 yılında bir anda ortadan kaybolan Ömer Bin Omran isimli bir adam hafta sonu kendisini kaçırdığı iddia edilen kişinin evinin bodrumunda, ailesinin Cezayir'deki evinden sadece 100 metre uzaklıkta canlı olarak bulundu. Omran'ın 26 yıl sonraki ilk görüntüleri Cezayir basınında geniş yankı uyandırdı.

    MYNET|DIŞ HABERLER Yaklaşık 26 yıl önce meslek okuluna giderken kaybolmasının ardından şu anda 45 yaşında olan Ömer Bin Omran komşusunun samanla kaplı zemininin altındaki bir tür koyun ağılına benzeyen bodrumundan kurtarıldı. Omar'ın kurtarılma anına dair ilk görüntüleri sosyal medyada paylaşılınca gündem yarattı.

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    EVİ DEFALARCA ARANDI

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    Djelfa Başsavcılığı'na göre, onu kaçıran 61 yaşındaki yalnız yaşayan adam gözaltına alındı. Şüphelinin erkek kardeşinin, ikili miras konusunda kavga ederken sosyal medyadaki bir paylaşımda kardeşinin kaçırılma olayına karıştığını öne sürmesinin ardından müfettişlere kurbanın ailesi tarafından ihbarda bulunulduğu bildirildi. Ulusal Jandarma daha sonra soruşturmayı yeniden başlattı ve yerdeki samanın altına gizlenmiş bir kapak bulana kadar adamın evini aradı.

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    Başsavcılık, Omar'ın hem fiziksel hem de psikolojik tedavi için bir tıp merkezine götürüldüğünü, ismi açıklanmayan şüphelinin ise yargılanacağı söylendi.

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    Cezayir haberlerine göre, genci kaçırdığı iddia edilen kişi aynı zamanda köpeğini öldürmekle de suçlanıyor. Köpeğin cesedinin Omar'ın ailesinin evinin önüne bırakıldı ve hayvanın zehirlendiği ifade edildi.

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