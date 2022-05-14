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Depsaş Enerji, Mardin'de tarihi yapıların estetik aydınlatmasını gerçekleştirdi

14.05.2022 11:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depsaş Enerji, Mardin'de tarihi yapıların estetik aydınlatmasını gerçekleştirdi

MARDİN (AA) - Dicle Elektrik Perakende Satış AŞ (Depsaş Enerji), Mardin'in Nusaybin ilçesinde UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Zeynel Abidin Camisi ve Mor Yakup Kilisesi'nin oluşturduğu Kültür İnanç Parkı'nın aydınlatma projesini gerçekleştirdi.

Proje kapsamında Kültür İnanç Parkı alanı, çevresi, caminin dış aydınlatması, kilisenin ise iç dış aydınlatması yapıldı ve güvenlik kamera sistemi kuruldu.

Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, projenin tamamlanması dolayısıyla düzenlenen törende, Mardin'in bir kültür ve turizm şehri olduğunu belirtti.

Kentin medeniyetlerin beşiği olduğunu dile getiren Demirtaş, şöyle devam etti:

"Şehri her gezdiğimde ayrı bir heyecan duyuyorum. Aydınlatma projesi Depsaş Enerji tarafından gerçekleştirilen Kültür İnanç Parkı'nda cami ve kilise bin yıldır huzur içinde beraber. Mardin'in her yerindeki tarihi eserleri restore etmek için gayret gösteriyoruz. İstiyoruz ki, ilimize her gelen turist hayran kalsın. Mardin’in turizmine bu proje vesilesiyle katkı verdiği için Depsaş Enerji'ye çok teşekkür ediyoruz."

Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel de Mardin'in hoşgörü şehri olduğunu belirterek, farklı kültürlerin ve inançların bir arada barış içinde yaşadığı bu kadim şehirde böyle bir projeye katkı sunmaktan dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Kültür İnanç Parkı çevresi ile cami ve kilise alanlarının Anıtlar Yüksek Kurulunun öneri ve yönlendirmesiyle uluslararası standartlarda yürütülen bir çalışmayla aydınlatıldığını ifade eden Karagüzel, "Kültür ve İnanç Parkı içindeki Zeynel Abidin Cami ve Mor Yakup Kilisesi UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi’nde yer alıyor. Tek avluda iki inanca ev sahipliği yapan bu park sadece şehrimizin ve ülkemizin değil insanlığın ortak bir değeri." ifadelerini kullandı.

Karagüzel, hizmet bölgesinde görevli tedarik şirketi olarak 68 hizmet noktasıyla yaklaşık 2 milyon aboneye hizmet verdiklerini vurgulayarak, tüm paydaşların beklentilerini karşılamak için üzerilerine düşen sorumlulukları eksiksiz yerine getirmeyi ve Türkiye'de örnek gösterilen lider perakende satış hizmeti sunmayı hedeflediklerini kaydetti.​​​​​​​

Törene, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Mardin İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Sabahattin Genç, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Mardin Süryani Metropolit Vekili ve Kırklar Kilisesi Papazı Gabriel Akyüz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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