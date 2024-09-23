Derbi bitti, atışma bitmedi! Galatasaray'dan Jose Mourinho'yu hedef alan açıklama! ''Roma’daki serüvenini bir benzerini Türkiye’de yaşıyor"

Galatasaray Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Radyospor'a açıklamalarda bulunarak Jose Mourinho'yu hedef aldı.

"İLK YARIDAKİ TÜM MAÇLARI KAZANARAK GİDERİZ DİYE ÜMİT EDİYORUZ"

"Bizim için çok keyifli bir hafta sonuydu. Haftaya bu keyifle başladık. Bence son yıllardaki en zevkli derbilerden biriydi. Gol pozisyonlarının bol olduğu güzel bir derbi maçı izledik. Okan Buruk hocamız bizi hep böyle rekorlara alıştırdı. Geçen sezon 14 maç üst üste kazanmıştık. Daha sonra 17 maçlık seri yakaladık. Bu defa seri sezon başına denk geldi. Umarım rekora gider ilk yarıdaki tüm maçları kazanarak gideriz diye ümit ediyoruz."

"HAKEM OLMASA FARK YERLERDİ"

"MHK’nin bu konuya çok dikkat etmesi lazım. Son yıllarda çok komik penaltılara şahit oluyoruz. 'Ceza sahası içerisindeki her temas penaltı mıdır?' Hakemlerin bunu çok iyi yorumlaması lazım. Futbolun ruhuna aykırı bir penaltı verdi bence hakem. Hiç kimsenin penaltıyı beklemediği bir anda hakem penaltı noktasını gösterdi. Herkes şaşkınlıkla birbirine baktı. Hakem olmasa fark yerlerdi. Çok farklı yerlere gidebilecek bir maçtı."

MOURINHO'YU HEDEF ALDI

"Fenerbahçe Galatasaray derbileri dünyanın çok ilgisini çeken, milyonlarca insanın, tüm futbol dünyasının takip ettiği bir derbi. İşin içinde Mourinho olunca yabancı basının daha çok ilgisini çekti. Özellikle İtalya’da. Biliyorsunuz son Roma macerasından sonra ciddi eleştiriler aldı. Benzer şeyler Türkiye’de de olunca oldukça ilgiyle takip ediyorlar. Aslında Roma’daki serüvenini bir benzerini Türkiye’de yaşıyor. Rakibe, hakemlere her türlü eleştirilerini dışarıya yöneltirken bence kendi takımıyla ilgili detayları kaçırıyor"