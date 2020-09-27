Derbi heyecanı! Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Süper Lig’in ilk iki haftasında iyi bir başlangıç yapmayı başaran sarı-kırmızılı ekip Gaziantep FK’yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir’i de 2-0 mağlup etti. Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden biri olan Fenerbahçe’nin ilk iki haftadaki karnesi ise bir beraberlik ve galibiyetten oluşuyor. Sarı-lacivert ekip ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerken, ikinci hafta maçında sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

Şampiyonluk için iddialarını ortaya koyan iki takım 3 puan için Türk Telekom Arena Stadyumu’nda kıyasıya mücadele edecek. Galatasaray Süper Lig’in 3. haftasında bugün evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Galatasaray’ın sahasında gerçekleşecek mücadelenin detayları derinlemesine araştırılıyor. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte detaylar...

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Arena Stadyumu’nda koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat 19.00’da başlayacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek. Derbinin yardımcı hakemliklerini ise Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstelenecek.