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Derbi heyecanı! Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

FUTBOL HABERLERİ  | 27.09.2020 10:55 | Son Güncelleme

2020-2021 sezonunda Süper Lig’in 3. haftası heyecanlı bir maça sahne olacak. Tüm Türkiye’nin merakla beklediği derbide Galatasaray ezeli rakibi Fenerbahçe’yi sahasında konuk edecek. Maçın saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Galatasaray ve Fenerbahçe maçı ne zaman? Hangi kanalda yayınlanacak?

Derbi heyecanı! Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman, hangi kanalda? Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat kaçta?

Süper Lig’in ilk iki haftasında iyi bir başlangıç yapmayı başaran sarı-kırmızılı ekip Gaziantep FK’yi 3-1, son şampiyon Medipol Başakşehir’i de 2-0 mağlup etti. Galatasaray’ın şampiyonluk yolundaki en büyük rakiplerinden biri olan Fenerbahçe’nin ilk iki haftadaki karnesi ise bir beraberlik ve galibiyetten oluşuyor. Sarı-lacivert ekip ligin ilk haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerken, ikinci hafta maçında sahasında Atakaş Hatayspor ile golsüz berabere kaldı.

Şampiyonluk için iddialarını ortaya koyan iki takım 3 puan için Türk Telekom Arena Stadyumu’nda kıyasıya mücadele edecek. Galatasaray Süper Lig’in 3. haftasında bugün evinde Fenerbahçe’yi ağırlayacak. Galatasaray’ın sahasında gerçekleşecek mücadelenin detayları derinlemesine araştırılıyor. Futbolseverleri ekran başına kilitleyecek olan Galatasaray-Fenerbahçe maçı ne zaman? İşte detaylar...

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Türk Telekom Arena Stadyumu’nda koronavirüs önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe maçı saat 19.00’da başlayacak. Galatasaray-Fenerbahçe derbisini hakem Ali Palabıyık yönetecek. Derbinin yardımcı hakemliklerini ise Serkan Olguncan ve Mehmet Cem Satman üstelenecek.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Futbolseverler tarafından takip edilen maç hangi kanalda canlı olarak yayınlanacak merak ediliyor. Galatasaray-Fenerbahçe maçı 27 Eylül Pazar günü saat 19:00'da beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GALATASARAY-FENERBAHÇE MAÇININ MUHTEMEL 11'LERİ

Fatih Terim yönetimindeki Galatasaray’ın muhtemel ilk 11’i şöyle; Fatih Öztürk, Omar Elabdellaoui, Christian Luyindama, Marcao, Martin Linnes (Marcelo Saracchi), Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Kılınç, Sofiane Feghouli, Arda Turan, Radamel Falcao

Erol Bulut’un teknik direktörlüğündeki Fenerbahçe’nin muhtemel ilk 11’i şöyle; Altay Bayındır, Gökhan Gönül, Zanka, Lemos, Caner Erkin, Tolga Ciğerci (Ozan Tufan), Luiz Gustavo, Thiam, Sosa, Ferdi Kadıoğlu, Samatta (Valencia)

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