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Derbi öncesi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sakatlandı

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 15.02.2020 22:24 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin tecrübeli ismi Emre Belözoğlu, 2. yarıda oyuna dahil olduğu Ankaragücü maçında sakatlanarak kenara geldi.

Derbi öncesi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sakatlandı

Fenerbahçe, Galatasray derbisi öncesinde deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlık şoku yaşadı. Emre Belözoğlu girdiği bir mücadelede sakatlandı.

Sarı-lacivertlilerde oyuna 2. yarıda dahil olan tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, baldırını tutarak oyuna 67. dakikada kenara gelmek istediğini belirtti.

Emre Belözoğlu'nun yerine teknik direktör Ersun Yanal, Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna sürdü.

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Fenerbahçe emre belözoğlu sakatlık Galatasaray derbi

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Okuyucu Yorumları 7 yorum
Bırakın bunları sırf Galatasaray maçına sakat sakat çıktı desinler diye rol yaptı bu çirkef.Serdar azizi objektij izleyin tekmeler tokatlar hersey var ama hakem bişey demiyor.TFF MHK FENERASYONDAN TALİMATI ALMIŞ.GALATASARAYI KATLEDECEKLER HAKEMLER KADIKÖYDE
Ersul Yanal senden ne köy ne kasaba olur.
Olsa ne olacaktı ki fenevi haftaya puhaaa
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