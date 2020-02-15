Derbi öncesi Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sakatlandı

Fenerbahçe, Galatasray derbisi öncesinde deplasmanda Ankaragücü ile karşı karşıya geldiği mücadelede sakatlık şoku yaşadı. Emre Belözoğlu girdiği bir mücadelede sakatlandı.
Sarı-lacivertlilerde oyuna 2. yarıda dahil olan tecrübeli oyuncu Emre Belözoğlu, baldırını tutarak oyuna 67. dakikada kenara gelmek istediğini belirtti.
Emre Belözoğlu'nun yerine teknik direktör Ersun Yanal, Ferdi Kadıoğlu'nu oyuna sürdü.
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