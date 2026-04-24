Derbi öncesi takımı topladı! Osimhen'in yaptığı konuşma ortaya çıktı

Kupadan elenmenin ardından Osimhen, liderlik göstererek takım arkadaşlarını motive etti. Yediği hatalı goller sonrası taraftardan tepki gören Günay’a destek olan yıldız, derbi öncesi umut aşılarken zorlu Fenerbahçe maçı öncesi takımı toplayarak bir konuşma yaptığı da öğrenildi. İşte detaylar...

Cevdet Berker İşleyen
Galatasaray’da Türkiye Kupası’na veda edilmesinin ardından moraller bozulurken, sahneye çıkan isimlerden biri Victor Osimhen oldu. Nijeryalı yıldız, resmi kaptan olmamasına rağmen sergilediği tavırla takım içinde sorumluluk aldı.

Sakatlığını geride bırakan ve 35 gün sonra Gençlerbirliği karşılaşmasıyla formasına kavuşan Osimhen, maç sonrası doğrudan takım arkadaşlarının yanına gitti. Taraftarların tepkisine maruz kalan kaleci Günay Güvenç’i teselli eden yıldız oyuncu, moral veren ilk isim oldu.

Karşılaşmanın ardından da liderlik rolünü sürdüren Osimhen, perşembe günü takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek kritik derbi öncesinde motivasyonu artırmaya çalıştı. Yıldız golcünün şu sözlerle takımı ayağa kaldırdığı öğrenildi:

"Bizi çok önemli bir maç bekliyor. Herkes gibi ben de sabırsızlıkla bu maçı bekliyorum. Şimdi üzülmenin zamanı değil. Şampiyonluk için önemli bir maça çıkacağız ve kendimizi iyi hazırlayalım"

Teknik direktör Okan Buruk da Osimhen’in bu yaklaşımını karşılıksız bırakmadı. Tecrübeli çalıştırıcının, yıldız oyuncuyu takıma olan bağlılığı ve sorumluluk alması nedeniyle özel olarak tebrik ettiği ifade edildi.

osimhen idmanlarda maskesiz oynar ama sahaya çıktığında ise maske koluda alçılı rakibin kafasını gözünü gelirse ne olacak kimin umurunda
Bu ülke ve takımın üzerinde bir futbolcu.
o sizin yıllardır maske ile oynuyor şimdiye kadar kimsenin aklına gelmeyen bazı kuşların aklına gelmeye başladı her şeyde bir mazeret her şeyde bir algı ağırmak takım 🇹🇷💛❤️
Ermenistan'da Türk Bayrağı yaktılar!

