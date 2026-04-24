Derbi öncesi takımı topladı! Osimhen'in yaptığı konuşma ortaya çıktı

Galatasaray’da Türkiye Kupası’na veda edilmesinin ardından moraller bozulurken, sahneye çıkan isimlerden biri Victor Osimhen oldu. Nijeryalı yıldız, resmi kaptan olmamasına rağmen sergilediği tavırla takım içinde sorumluluk aldı.

SORUMLULUK ALDI

Sakatlığını geride bırakan ve 35 gün sonra Gençlerbirliği karşılaşmasıyla formasına kavuşan Osimhen, maç sonrası doğrudan takım arkadaşlarının yanına gitti. Taraftarların tepkisine maruz kalan kaleci Günay Güvenç’i teselli eden yıldız oyuncu, moral veren ilk isim oldu.

DERBİ ÖNCESİ TAKIMI TOPLADI

Karşılaşmanın ardından da liderlik rolünü sürdüren Osimhen, perşembe günü takım arkadaşlarıyla bir araya gelerek kritik derbi öncesinde motivasyonu artırmaya çalıştı. Yıldız golcünün şu sözlerle takımı ayağa kaldırdığı öğrenildi:

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 90.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL Avantajlı Fırsat Faiz Oranı %1,49 Vade 12 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

"Bizi çok önemli bir maç bekliyor. Herkes gibi ben de sabırsızlıkla bu maçı bekliyorum. Şimdi üzülmenin zamanı değil. Şampiyonluk için önemli bir maça çıkacağız ve kendimizi iyi hazırlayalım"

OKAN BURUK’TAN ÖZEL TEBRİK

Teknik direktör Okan Buruk da Osimhen’in bu yaklaşımını karşılıksız bırakmadı. Tecrübeli çalıştırıcının, yıldız oyuncuyu takıma olan bağlılığı ve sorumluluk alması nedeniyle özel olarak tebrik ettiği ifade edildi.