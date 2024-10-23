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  4. Derbi öncesi Yunus Akgün "hakaret" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti... Okan Buruk'tan TFF'ye sert çıkıştı! ''Sadece Galatasaray futbolcuları yaşıyor''

Derbi öncesi Yunus Akgün "hakaret" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti... Okan Buruk'tan TFF'ye sert çıkıştı! ''Sadece Galatasaray futbolcuları yaşıyor''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
23.10.2024 21:03
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Galatasaray, Avrupa Ligi'nde Elfsborg'u 4-3 yendi. Sarı - kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk alınan kritik galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. Buruk, Yunus Akgün'ün geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımdan kaynaklı PFDK'ya sevk edilmesine tepki gösterdi.

Derbi öncesi Yunus Akgün "hakaret" nedeniyle PFDK'ya sevk edilmişti... Okan Buruk'tan TFF'ye sert çıkıştı! ''Sadece Galatasaray futbolcuları yaşıyor''

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin üçüncü haftasında Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Mücadelenin ardından teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulundu. Galibiyeti değerlendiren Buruk, 'hakaretten' PFDK'ya sevk edilen futbolcusu Yunus Akgün için çıkan bu karara sert konuştu.

İşte Okan Buruk'un açıklamaları;

''İSTER İSTEMEZ KORKU OLUYOR''

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Galibiyeti değerlendiren Okan Buruk, “Çalıştığımız gibi oldu. İlk defa 4-3-1-2 sistemini oynadık. Bir antrenmanla buna alıştık ve rakip analizi ile buraya hazırlandık. Oyun içinde birçok aksiyonda, geriden oyun kurmada, ikinci ve üçüncü bölgeye girişlerde her şeyi doğru uyguladık. Pozisyonlara girdik. 4 gol attık. Belki 8-9 tane rahat atabilirdik. Çok büyük farka gidebilirdik. İkinci yarıda 3-0 sonrası kaptırdığımız top sonrası 3-1’e geldi. Ardından şanssız bir penaltı ile 3-2 oldu. Bir anda ister istemez bir korku oluyor. Rakip takımı ümitlendirip kendiniz korkuya düşüyorsunuz. Ne kadar gol yersek yiyelim top hep bizdeydi. Pozisyon sayısı olarak da öndeydik. Rakibin de tehlikeli atakları oldu. Buradan üç gol buldular.” sözlerini sarf etti.

YUNUS AKGÜN AÇIKLAMASI

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Okan Buruk, Yunus Akgün'ün PFDK'ye sevk edilmesiyle ilgili gelen sorunun ardından, "Yunus Akgün'ün sevkine şaşırdık. Daha önce de şaşırdık, yine şakınız. Ne olduğunu anlayamıyoruz. Yunus'un ceza almayacağını düşünüyorum, umut ediyorum ve ortada ceza alacak bir şey yok. Kurul karar verecek, saygılıyız. Sadece Galatasaraylı oyuncular bunu yaşıyor." ifadelerini kullandı.

''ÇOK FAZLA HAKEM HATASINA MARUZ KALIYORUZ''

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Açıklamalarına devam eden Buruk, "Çok fazla hakem hatası yaşıyoruz. Trabzonspor ve Galatasaray çok fazla hakem hatasına maruz kaldı. En çok Trabzonspor ve biz bunu yaşıyoruz. Güveniyoruz, saygı duyuyoruz. Teknik adam olarak sahada kalmak istiyorum. Birileri istedi diye sevk yapılması herkes için sıkıntı. Yarın öbür gün ben de isteyeceğim, herkes isteyecek. TFF'ye, başkana ve kurullara güveniyoruz. Kararlarına saygı duyuyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.

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Okan Buruk Yunus Akgün galatasaray
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