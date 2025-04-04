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  4. Derbi sonrası 'Adımız çıkmış dokuza' diye söyleniyordu... Mert Hakan'ın neden kırmızı kart gördüğü ortaya çıktı

Derbi sonrası 'Adımız çıkmış dokuza' diye söyleniyordu... Mert Hakan'ın neden kırmızı kart gördüğü ortaya çıktı

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
04.04.2025 10:36
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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin yankıları sürerken; maçın önüne ise yaşanan olaylar geçti. Neredeyse her derbide gündem olan Mert Hakan Yandaş, Kadıköy'deki son maçta kırmızı kart görmüştü. Mücadelenin ardından stattan ayrılırken "Adımız çıkmış dokuza" dediği duyulurken, Yandaş'ın neden kırmızı kart gördüğü ve hakemle yaşadığı diyalog ortaya çıktı.

Derbi sonrası 'Adımız çıkmış dokuza' diye söyleniyordu... Mert Hakan'ın neden kırmızı kart gördüğü ortaya çıktı
Mert Hakan Yandaş

Mert Hakan Yandaş

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Olaylı Fenerbahçe-Galatasaray derbisi gündemden düşmüyor. Kadıköy'deki mücadelede ezeli rakibini 2-1 mağlup ederek tur atlayan taraf Galatasaray olurken, gerek saha içinde gerek saha kenarında gerek de maç sonunda yaşananlar geceye damga vurmuştu.

MERT HAKAN DA KIRMIZI KART GÖRDÜ

Barış Alper Yılmaz'ın oyundan çıktığı anlarda ortalık karışmış, kartlar havada uçuşmuştu. Yeek kulübelerinin birbirine girdiği anlarda kırmızı kart gören isimlerden biri de Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş olmuştu.

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STATTAN AYRILIRKEN "ADIMIZ ÇIKMIŞ DOKUZA" DİYE SÖYLENDİ

Neden kırmızı kart kart gördüğünü anlayamayan Yandaş, stattan ayrılırken "Adımız çıkmış dokuza" diye söylenmişti.

NEDEN KART GÖRDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI

Yandaş'ın neden kırmızı kart gördüğü ise ortaya çıktı. Maçın ardından soluğu hakem Cihan Aydın'ın yanında alan Yandaş, "Hocam bana niye kırmızı kart gösterdin?" diye sormuş.

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Cihan Aydın cevap vermeyince Mert Hakan sorusunu birkaç defa tekrarlamış. Aydın, Mert Hakan'ın aynı soruyu peş peşe sormasının ardından "Adamın gırtlağını sıktın" yanıtını verdi.

Bunun üzerine Mert Hakan Yandaş, "Hocam yemin ederim kimsenin gırtlağını falan sıkmadım. Aksine ayırmaya çalıştım" dediği öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Mert Hakan Yandaş kırmızı kart fenerbahçe galatasaray
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