Derbi sonrası Fenerbahçe'nin yıldızı itiraf etti! "Sevgilim gol atacağımı söylemişti"

Fenerbahçe, Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş deplasmanında unutulmaz bir geri dönüşe imza attı. 2-0 geriye düşen sarı-lacivertliler, İsmail Yüksek, Marco Asensio ve Jhon Duran’ın golleriyle sahadan 3-2 galip ayrıldı.

"SEVGİLİM SÖYLEMİŞTİ"

Maçta takımının ilk golünü atan İsmail Yüksek, karşılaşma sonrasında duygularını paylaştı. Genç orta saha oyuncusu, “Gerçekten çok mutluyum. Bu maçtan önce ailem, arkadaşlarım ve sevgilim gol atacağımı söylemişti. Bazı goller özeldir, özellikle de derbilerde. Fenerbahçe formasıyla ilk golümü atmak benim için unutulmaz bir an. 2-0’dan geri dönmek büyük takım işidir. Taraftarımızın desteğini her saniye hissettik, bize inanılmaz güç verdiler. Mükemmel bir mücadele ortaya koyduk. Bu galibiyeti bugün kutlayacağız, yarından itibaren Plzen maçına odaklanacağız,” ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ OLAN FENERBAHÇE"

Formanın değerine vurgu yapan Yüksek, “İsim fark etmez, önemli olan formanın önündeki arma. Kim sahaya çıkarsa çıksın, Fenerbahçe’ye yakışır bir mücadele sergiliyor. Önemli olan Fenerbahçe’dir” dedi.