Derbi sonrası flaş iddia! Ali Koç ve Erol Bulut arasında gerginlik

Fenerbahçe son dakika gelişmesi....Derbi sonrası küçük bir krize giren sarı lacivertlilerde Başkan Ali Koç ile Teknik Direktör Erol Bulut arasında gerginlik yaşandığı iddia edildi.

Süper Lig'in 24. haftasında Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Kadıköy’de oynanan derbi sarı-kırmızılı ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sonuçlanmıştı.

Derbi sonrası yöneticilerle toplantı yapan Koç’un skor nedeniyle çok sinirli olduğu ve yenilginin faturasını teknik direktör Erol Bulut'a kestiği belirtiliyor.

Aynı haberde Ali Koç'un sahaya çıkan 11, oyun planı ve ikinci yarıdaki hamleler nedeniyle Bulut'u sert şekilde eleştirdiği iddia edildi.

Son haftalarda çok formda olan Mame Thiam'ın forma giymemesinin de Ali Koç tarafından sert eleştiri aldığı ifade edildi.

Yönetimin sportif direktör Emre Belözoğlu aracılığıyla kısa süre içinde Bulut'a uyarıda bulunacağı belirtiliyor.

Başkan Ali Koç ve yöneticilerin özellikle defansif ağırlıklı futbol anlayışından son derece rahatsız olduğu gelen bilgiler arasında.

