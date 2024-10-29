Derbi sonrası şampiyonluk tahminlerini Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! 92 puan ve %66 oranla...

Süper Lig'de 10.haftanın perdesi kapanırken haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Derbi mücadelesini Galatasaray Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 kazanırken, siyah-beyazlıların tek golü Muçi'den geldi.

Dört büyüklerin diğer maçlarında ise Trabzonspor İzmir'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olurken Fenerbahçe, Bodrum FK deplasmanından 3 puanı 2 golle çıkarmasını bildi.

GALATASARAY 'BAY' GEÇİYOR

Galatasaray önümüzdeki haftayı BAY geçecek. 11. haftada Fenerbahçe, Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş ise kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ GÜNCELLENDİ

Takımların form ve kadro durumlarını baz alarak şampiyon olacak ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminlerde bulunan Euro Club Index sitesi, şampiyonluk ihtimallerini güncelledi.

%65.9'LUK İHTİMALLE ŞAMPİYON...

Bu ihtimallere göre; 28 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın sezonu zirvede bitirme ihtimali yüzde 65.9. Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali, yüzde 29.5, Beşiktaş'ın ise yüzde 4.5 olarak gösterildi.

KÜME DÜŞEN TAKIMLARI DA AÇIKLADI

Zorlu maratonda küme düşecek takımlar ise Adana Demirspor, Hatayspor ve Bodrum FK gösterildi.

İŞTE O SIRALAMA...