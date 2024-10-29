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Derbi sonrası şampiyonluk tahminlerini Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! 92 puan ve %66 oranla...

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
29.10.2024 20:32
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Süper Lig'in 10.haftasında Galatasaray, Beşiktaş'ı konuk etti mücadele Sarı-Kırmızılılar'ı 2-1 mağlup ederek liderliğini perçinledi ve en yakın rakibiyle olan pan farkını 6'ya yükseltti. Kulüplerin form durumu ve kadrolarını baz alarak değerlendirme yapan Euro Club Index sitesi, şampiyonluk ihtimallerini güncelledi. İşte detaylar...

Derbi sonrası şampiyonluk tahminlerini Süper Lig şampiyonunu tahmin etti! 92 puan ve %66 oranla...

Süper Lig'de 10.haftanın perdesi kapanırken haftanın en dikkat çeken mücadelesinde Galatasaray sahasında Beşiktaş'ı konuk etti. Derbi mücadelesini Galatasaray Davinson Sanchez ve Victor Osimhen'in golleriyle 2-1 kazanırken, siyah-beyazlıların tek golü Muçi'den geldi.

Dört büyüklerin diğer maçlarında ise Trabzonspor İzmir'de Göztepe'ye 2-1 mağlup olurken Fenerbahçe, Bodrum FK deplasmanından 3 puanı 2 golle çıkarmasını bildi.

GALATASARAY 'BAY' GEÇİYOR

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Galatasaray önümüzdeki haftayı BAY geçecek. 11. haftada Fenerbahçe, Trabzonspor'la deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş ise kendi sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek.

ŞAMPİYONLUK İHTİMALLERİ GÜNCELLENDİ

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Takımların form ve kadro durumlarını baz alarak şampiyon olacak ve küme düşecek takımlarla ilgili tahminlerde bulunan Euro Club Index sitesi, şampiyonluk ihtimallerini güncelledi.

%65.9'LUK İHTİMALLE ŞAMPİYON...

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Bu ihtimallere göre; 28 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray'ın sezonu zirvede bitirme ihtimali yüzde 65.9. Fenerbahçe'nin şampiyonluk ihtimali, yüzde 29.5, Beşiktaş'ın ise yüzde 4.5 olarak gösterildi.

KÜME DÜŞEN TAKIMLARI DA AÇIKLADI

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Zorlu maratonda küme düşecek takımlar ise Adana Demirspor, Hatayspor ve Bodrum FK gösterildi.

İŞTE O SIRALAMA...

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