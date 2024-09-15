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  4. Derbi sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten itiraf! ''Kaybedebilirdik...''

Derbi sonrası Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş'ten itiraf! ''Kaybedebilirdik...''

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
15.09.2024 23:02
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Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında Trabzonspor sahasında Beşiktaş'ı ağırladı. 10 kişi kaldığı mücadele kaybetmeyen bordo-mavili ekip rakibiyle 1-1 berabere kalarak puanını 3'e yükseltti. Maçın ardından Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'de 5. hafta maçında Trabzonspor evinde Beşiktaş'ı konuk etti.

10 kişi kaldığı karşılaşmada Karadeniz temsilcisi rakibiyle 1-1 berabere kaldı. Bordo - mavililer bu sonuçla maç eksiğiyle puanını 3'e yükseltti. Maç sonrasında Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş açıklamalarda bulundu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları;

"TESELLİ OLUR"

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"Kazanmak için sahaya çıkan takım, uzun süre kendi sahasında kalıyorsa ve hiçbir parametrede öne çıkamıyorsa... Buna rağmen 1 puan almak iyidir diyebiliriz ama teselli olur."

''BİZE ÇOK DESTEK OLDU''

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“Oyuna başlarken başka planım vardı. Ofansın yanında defans oynamayı da düşündük. Kazanmak için sahaya çıkan bir takım uzun süre kendi sahasında kalıyorsa, geride demektir. 1 puan aldık demek bir teselli olur bizim için sadece… Hücuma gittiğiniz zaman gerideki oyuncular sıkıntı yaratır. Kanatları kontrol edelim derken hücuma çıkma konusunda eksik kaldık. Simon Banza bize çok destek oldu. Geriye de geldi.''

''KAYBEDEBİLİRDİK''

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"Bu oyun bunu gerektirdi. Kaybedebilirdik. İki takım da ikişer puan kaybetti. 3 maçta 3 puan aldık. İlk defa gol attık, ilk defa gol yedik. Hala zor dönemden geçiyoruz. Bu oyuncular, takımı daha yukarıya getirecek. 12. adam dediğimiz taraftar, müthiş devreye girdi. Böyle bir maçı daha görmek istemiyoruz. Tek taraflı izlenen bir maç, güzel bir maç olmaz. Futbolun gidip - gelerek olması, karşılıklı olması gerekiyor. Onları sağlayamadık. Oyunumuzu tam göremedik. Başlangıçta iyiydik, baskı yapmaya çalıştık. Beklenmeyen bir pozisyon oldu. Kırmızı kart gördük. Golün gelmesi iyi oldu. Ama hiç çıkamayacağımızı düşünmedik. Onu çalışmamız lazım. Yeni geldik. Çok gelen insanlarımız var, onları mahcup etmeye hakkımız yok."

''UĞURCAN HARİKAYDI''

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Rakip takımda da hem giren hem çıkan yetenekli oyuncular vardı. Uğurcan da harikaydı. Bu oyun, bu şekilde oynamayı gerektirdi. İki takım da 2’şer puan kaybetti. İlk defa gol attık, ilk defa gol yedik. 10 kişi kalmamıza rağmen taraftarımız bize çok destek oldu.

''BÖYLE BİR MAÇ GÖRMEK İSTEMİYORUZ''

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Böyle bir maç daha görmek istemiyoruz. Tek taraflı izlenen bir maçın zevki de olmaz zaten. Karşılıklı gol pozisyonları sağlaması gerekir takımların. Başlangıçta baskı yapmaya çalıştık. Bizim için de beklenmeyen bir kartla oyunda sadece golün gelmesi iyi oldu. Biz Beşiktaş’tan gol bekliyorduk ama bu kadar geri planda kalmayı beklemiyorduk.

GÜNEŞ, CİHAN’IN DURUMUNU AÇIKLADI!

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Cihan’ın sakatlığını doktor takip ediyor. Belli bir süre doktor takip edecek. Hakemler de oyunu bilmediği için zorla Cihan’ın yerine oyuncu soktuk. Cihan da inşallah çabucak düzelecek.

İkinci yarı daha güçlü oyuncuları koydum ama beklediğim olmadı. Cihan’ın sakatlığı oldu, Draguş da oyundan kopmuş gibiydi. Banza da uyumlu ve katkılı bir oyun sergiledi.

KOREOGRAFİ HAKKINDA KONUŞTU

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Takımı teslim eden taraftardır. Buraya bir sürü insanlar gelip giderler. Biz burada yetiştiğimiz için böyle oldu. Oyun içinde bu desteği verdikleri için teşekkür ederim. Bu tarz çalışmaları oyuncularımıza yapmalarını istiyorum ben. Asıl desteğe, morale oyuncularımızın ihtiyacı var. Oyuncumuza bu morali verirsek karşılığını fazlasıyla alırız.

Yönetimin hayalleri, oyuncuların moralleri, bizim çabamızla birlikte çok güzel sonuçlar alacağız,” dedi.

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Şenol Güneş Trabzonspor Uğurcan Çakır
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