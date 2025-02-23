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  4. Derbide attığı gol sonrası yaptığı ikonik sevinç ile akıllara kazınmıştı! Taraftarın sevgilisi Dirk Kuyt'tan Galatasaray derbisi için mesaj... Taraftara seslendi

Derbide attığı gol sonrası yaptığı ikonik sevinç ile akıllara kazınmıştı! Taraftarın sevgilisi Dirk Kuyt'tan Galatasaray derbisi için mesaj... Taraftara seslendi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
23.02.2025 17:00
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Fenerbahçe'de 2012-2015 yılları arasında forma giyen ve kariyerine teknik direktör olarak devam eden Hollandalı futbol adamı Dirk Kuyt, Galatasaray derbisi öncesi Sarı-Lacivertli taraftarlara seslendi. İşte detaylar...

Derbide attığı gol sonrası yaptığı ikonik sevinç ile akıllara kazınmıştı! Taraftarın sevgilisi Dirk Kuyt'tan Galatasaray derbisi için mesaj... Taraftara seslendi

Fenerbahçe'de forma giydiği dönemde taraftarın sevgilisi olan Hollandalı futbolcu Dirk Kuyt, Galatasaray-Fenerbahçe derbisine dair TRT Spor'a açıklamalarda bulundu.

"ASLA UNUTAMAYACAĞIM BİR ŞEY"

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2014-2015 sezonunda Galatasaray'a attığı golün ardından yaşadığı sevincin fotoğrafını yorumlayan Kuyt, "Galatasaray'a attığım golden bu. Galibiyet golü. Gol attığım ve derbide fark yarattığım için mutluydum. Asla unutamayacağım bir şey bu ve Türkiye'ye gelişimde, insanlar bana bu harika günü hatırlatıyor. Tüm taraftarların sesini duymak istemiştim. Atmosfer o gün inanılmazdı. Golden sonraki gürültüyü hala duyuyor gibiyim. İşte bu yüzden daha yüksek seste duymak istemiştik, öyle de oldu." ifadelerini kullandı.

"KAZANMAK İÇİN BİRLİK OLALIM"

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Galatasaray ile Fenerbahçe arasında pazartesi günü oynanacak derbiyi değerlendiren Kuyt, "Hem takım hem de Jose Mourinho için pazartesi günkü derbide en iyisini diliyorum. Ve taraftarlar için de. Bu maçı kazanmak için birlik olalım. Fenerbahçe için bu çok önemli. Sözlerimi şöyle bitirmeliyim; Her zaman her yerde en büyük Fener." dedi.

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Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray
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