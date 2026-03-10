Derbide Okan Buruk Dokunuşu, Kadıköy’de Son Nefes

OKAN BURUK İMZASI!

Haftanın maçında ezeli rakibi Beşiktaş'a konuk olan Galatasaray zorlu maçtan galip ayrılmayı bildi. Şampiyonluk yolunda en yakın rakibi Fenerbahçe ile olan puan farkının azalmasını istemeyen sarı-kırmızılıların beklenilenin aksine daha kolay bir maç çıkardı. Son dönemdeki formuyla göz dolduran siyah-beyazlılara taraftar etkeni de eklendiğinde bambaşka bir oyun bekliyorduk aslında hepimiz ama Okan Buruk resmen 'dur' dedi. Tabir-i caizse gerçekten de imza maçlarından birini oynadı.

Beşiktaş'ın oyunun herhangi bir bölümünde ev sahipliği avantajını kullandığını görebildik mi? Bence hayır. 10 kişi kaldıktan sonra bile baskı altında gördük mü Galatasaray'ı? Bence o da hayır. Elbette zaman zaman geri çekildiği, sağdan soldan ortalarla kalesini yoklandığı anlar oldu ama hiç bir zaman gol geliyor hissiyatına kapılmadık.

SANE'NİN TARTIŞMALI POZSİYONUNA DAİR...

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane ilk yarıda rakibine yaptığı sert faul düşünüldüğünde aslında bence oyundan atılabilirdi. Hakemin posisyonu iyi çözümleyemediği düşüncesine varım ama VAR'ın izleyip reddetmesi de ne kadar doğru tartışılır.

Sane öyle ki madem siz atmadınız ben kendim atılırım dercesine ilkine bir o kadar benzer bir faul daha yaptı ve ikinci yarının başlarında atıldı. Ne diyelim bunca tecrübeye, bunca kupaya, başarıya rağmen hala bu amatörlüklerde oluyorsa dönüp kendini sorgulamalı insan bence...

SON NEFESTE FENERBAHÇE!

Galatasaray için ne kadar zor fikstür geldi dediysek, Fenerbahçe içinde kolay fikstürün alası gelmişti. Gelmişti diyorum çünkü Kasımpaşa ve Antalyaspor bu ligin gerçekten de kadro kalitesi anlamında zayıf ekipleri. İkisine de 2 puan bıraktı ve zirve yolunda harakiri yaptı.

Samsunspor maçına gelirsek, tabii ki Kasımpaşa ve Antalyaspor'dan iyi takım. Çok daha derli toplu ve kadro kalitesi de iyi. Ama Fenerbahçe'den de iyi değil. İç sahada rakibin zorlu fikstüre girerken, senin bugün çok farklı bir hırsla sahada olman gerekirdi. Ama maalesef. Uzun süredir bu kadar kötü bir oyun görmemiştim. Hiç beklemiyordum. 90+10 dakikanın neredeyse 80-82'inde sahada yoklara oynadı. Yani elbette top hep Samsunspor'da falan değildi ama Fenerbahçe'nin kadro kalitesi ve klasına yakışmayacak bir oyun vardı. Baskı altında hiç görmedim Samsunspor'u! Fenerbahçe'yi hiç bu kadar 'bir şekilde atar zaten' kalıbından uzak görmedim.

Ama işte bu da futbol. Bu da büyük takım. 5 dakikada değiştirdi her şeyi. Tüm başlıklar, manşetler, köşe yazıları değişti. Büyük takım refleksidir. Ama bu oyunun vasatlığını örtmemeli. Şampiyonluk yolunda kötü oynarken de kazanmak önemlidir ama bu süreklilik yapmamalı.