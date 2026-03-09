Yorgunluğunuzun nedeni D vitamini eksikliği olabilir

D vitamini, vücudun kalsiyumu emebilmesi ve kemiklerin güçlü kalabilmesi için gereklidir. Aynı zamanda bağışıklık sisteminin düzgün çalışmasına katkı sağlar. Bu nedenle D vitamini yalnızca kemik sağlığı için değil, genel vücut sağlığı için de büyük önem taşır.

DAHA KOLAY DÜŞEBİLİYOR

Güneş ışığı, D vitamininin en önemli kaynağıdır. Ancak kapalı ortamlarda uzun süre kalmak, güneşten yeterince faydalanamamak veya güneş ışığının az olduğu dönemlerde yaşamak bu vitaminin eksikliğine neden olabilir. Özellikle kış aylarında D vitamini seviyeleri daha kolay düşebilir.

ÇOĞU ZAMAN GÖZDEN KAÇIYOR

D vitamini eksikliğinde sık görülen belirtiler arasında sürekli yorgunluk hissi, kas ve kemik ağrıları, halsizlik ve sık hastalanma yer alabilir. Ancak bu belirtiler birçok farklı sağlık sorunuyla karıştırılabileceği için eksiklik çoğu zaman gözden kaçabilir.

D vitamini seviyesini dengede tutmak için düzenli olarak güneş ışığından faydalanmak, dengeli beslenmek ve gerektiğinde doktor önerisiyle takviye kullanmak önemlidir. Özellikle risk grubunda olan kişiler için düzenli kan tahlili ile seviyelerin kontrol edilmesi önerilir.

D vitamini, küçük gibi görünen ama vücudun birçok sistemini etkileyen önemli bir vitamindir.