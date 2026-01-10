SPOR

Derbide Oosterwolde'den Icardi göndermesi! Gol attı ortalık karıştı

Fenerbahçe Süper Kupa finalinde fırtına gibi esiyor. Sarı-lacivertli ekip Galatasaray karşısında devreyı 1-0 önde kapatırken, ikinci yarının başında kornerde Oosterwolde ile bulduğu gol sonrası farkı 2'ye çıkardı. Bu gol sonrası yaşananlar ise sahayı karıştırdı.

Burak Kavuncu

Süper Kupa finalinde Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşırken, derbiye sarı-lacivertli ekip damga vurdu. Maçta dakikalar 48'i gösterdiğinde Jayden Oosterwolde ile farkı 2'ye çıkaran sarı-lacivertli ekip kupaya bir adım daha yaklaştı.

OOSTERWOLDE FARKI 2'YE ÇIKARDI!

Sarı-lacivertli ekipte genç oyuncu Oosterwolde kornerde duran topta Mauro Icardi ile eşleşti. İkili korner sırasına birbirleriyle büyük çekişme yaptı. Duran topta rakibinden iyi sıyrılan Oosterwolde iyi yükseldi farkı 2'ye çıkardı.

ICARDI'YE GÖNDERME YAPTI...

Derbide Oosterwolde den Icardi göndermesi! Gol attı ortalık karıştı 1

Gol ardından büyük sevinç yaşayan Hollandalı futbolcu Mauro Icardi'nin sevinciyle göndermeli bir sevinç yaptı. Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler abartılı gol sevinci sebebiyle Oosterwolde'ye sarı kart gösterdi.

SEVİNCİ SONRASI ORTALIK KARIŞTI...

Derbide Oosterwolde den Icardi göndermesi! Gol attı ortalık karıştı 2

Oosterwolde golden sonra büyük bir sevinç yaşarken, Galatasaray kulübesine doğru koşarak harekette buldundu. Bu hareket sonrası ortalık kısa bir süre karışırken, Oosterwolde de hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

