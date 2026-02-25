Galatasaray'ı yıkan Konyaspor'a FIFA'dan soğuk duş! Transfer tahtası resmen kapandı, Süper Lig'de yaprak dökümü...

Trendyol Süper Lig'de heyecan fırtınası tüm hızıyla sürerken, saha dışındaki mali krizler kulüplerin kabusu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta evinde lider Galatasaray'a bu sezonki ikinci mağlubiyetini tattırarak haftanın en büyük sürprizine imza atan Konyaspor, bu tarihi galibiyetin sevincini tam anlamıyla yaşayamadan FIFA'dan gelen şok bir haberle sarsıldı.

İLHAN PALUT'UN PLANLARI SUYA DÜŞTÜ: KONYASPOR'A YASAK!

Sezona Recep Uçar ile başlayıp ardından Çağdaş Atan'a takımı emanet eden, son olarak da çareyi İlhan Palut'ta bulan Konyaspor yönetimi, FIFA'nın kestiği transfer cezasıyla köşeye sıkıştı.

İlgili borç dosyasında yaşanan pürüzler nedeniyle Yeşil-Beyazlı ekibin transfer tahtası resmen kapatıldı. FIFA kuralları gereği, Konyaspor yönetimi söz konusu dosyayı çözüme kavuşturana kadar kadrosuna hiçbir yeni ismi dahil edemeyecek.

SÜPER LİG'DE YASAKLI KULÜP SAYISI 3'E ÇIKTI

Konyaspor'a verilen bu ceza, Süper Lig'deki mali tablonun vahametini de bir kez daha gözler önüne serdi. Yeşil-Beyazlılar, FIFA'dan transfer yasağı alan ligdeki 3'üncü kulüp oldu.

Bilindiği üzere FIFA, geçtiğimiz haftalarda Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor'un da tahtasını kapatmıştı. Ligin bir diğer cezalı ekibi ise eylül ayından bu yana yasağı süren Antalyaspor. Devre arası transfer dönemini eli boş geçirmek zorunda kalan Akdeniz ekibinin önünde çözülmeyi bekleyen tam 7 farklı dosya bulunuyor.

HATAYSPOR'A DA AĞIR FATURA

FIFA'nın ceza yağmuru sadece Süper Lig ile sınırlı kalmadı. 1. Lig'de zor günler geçiren ve küme düşmesine kesin gözüyle bakılan Hatayspor'un da transfer tahtasının resmi olarak kapatıldığı öğrenildi.