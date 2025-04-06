Derbide ortalık karışmıştı... Barış Alper Yılmaz'ın babasından Foti'ye flaş sözler

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Dev derbiyi Galatasaray 2-1 kazanarak, ezeli rakibini Kadıköy'de eledi. Maça, 86'ıncı dakikada kenara gelen Barış Alper Yılmaz ile Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Salvatore Foti arasında başlayan ve sahaya sıçrayan gerginlik damga vurdu.

"ACİZLİKTİR"

Barış Alper Yılmaz'ın babası Yüksel Yılmaz, açıklamalarda bulundu. Baba Yılmaz, oğlu ile Foti arasında yaşananlar hakkında konuştu. Yüksel Yılmaz, "Çok söylenecek bir şey yok ama bilgisizlik ve cahillik olarak görürüm bu olayı. Bir hocanın öğrencisine küfür etmesi acizliktir, bilgisizliktir, cahilliktir" ifadelerini kullandı.

"PSİKOLOJİK DESTEK ALSIN"

Yüksel Yılmaz, Foti hakkında ise "Eğitim alsın. Psikolojik destek alsın. Mevkisini, nerede olduğunu öğrensin. Karşısındaki insanların da ona ne kadar ihtiyacı olduğunu bilsin, o sorumluluğu alsın, o bilinci alsın. Başka bir şey söyleyemiyorum" dedi.