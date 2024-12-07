SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Derbinin ardından Sergen Yalçın'dan çarpıcı Jose Mourinho eleştirisi! "Bu sevdadan vazgeçmesi gerekiyor"

Derbinin ardından Sergen Yalçın'dan çarpıcı Jose Mourinho eleştirisi! "Bu sevdadan vazgeçmesi gerekiyor"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
07.12.2024 23:27
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş, taraftarı önünde Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından spor yorumculuğu yapan siyah - beyazlıların efsane futbolcularından Sergen Yalçın, sarı - lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho'yu hedef aldı. Yalçın, "Tadic ile oynatmaya çalışıyorsun. 3 metre depar atamayan oyuncuyla oynuyorsun.” diyerek Portekizli hocanın tercihini eleştirdi.

Derbinin ardından Sergen Yalçın'dan çarpıcı Jose Mourinho eleştirisi! "Bu sevdadan vazgeçmesi gerekiyor"

Şimdilerde spor yorumculuğu yapan Sergen Yalçın, 1-0 Beşiktaş üstünlüğü ile biten derbinin ardından Ekol TV'ye yorumlarda bulundu. Yalçın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun tercihlerini eleştirdi.

"HERHANGİ BİR DERBİYİ KAZANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

GeNw5F3WYAAUHF4

Sarı - lacivertlilerin oynadığı oyuna değinen Sergen Yalçın, “Fenerbahçe'nin bugün oynadığı oyunla içerde dışarda herhangi bir derbiyi kazanması mümkün değil!” ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'NUN BU SEVDADAN VAZGEÇMESİ GEREKİYOR"

9ab72de6714e48e29bf817a1d959a623

Yalçın, Mourinho'nun tercihlerini “15 M € verdiğin Cengiz diye bir oyuncun var, geçen sene müthiş oynamış bir İrfan Can var. O da yok ortada. Szymanski'yi de çöpe attın.Mourinho'nun bu Tadic sevdasından vazgeçmesi gerekiyor.” sözlerini sarf ederek eleştirdi.

"YÜZDE 90 İHTİMALLE ŞAMPİYON"

Screenshot_7

Pazar günü 16.00'da oynanacak olan Sivasspor - Galatasaray maçınada ayrı bir parantez açan Yalçın, “Galatasaray yarın 3 puan alırsa yüzde 90 ihtimalle şampiyon olur. Ben Sivas'ın Galatasaray'ı yenebileceğini düşünmüyorum.” dedi.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Beşiktaş Beşiktaş
1 - 0
Fenerbahçe Fenerbahçe

Anahtar Kelimeler:
Sergen Yalçın Cengiz Ünder José Mourinho beşiktaş dusan tadic fenerbahçe irfan can Sebastian Szymanski
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Esad hem Trump hem de Biden'dan yardım istemiş: 'Tüm ilişkimi keserim'

Esad hem Trump hem de Biden'dan yardım istemiş: 'Tüm ilişkimi keserim'

'Mutabık kaldık' diyerek duyurdu: 'Özel adımlar atacağız'

'Mutabık kaldık' diyerek duyurdu: 'Özel adımlar atacağız'

Jose Mourinho'nun o istatistiği taraftarı çileden çıkardı! Sosyal medya karıştı: "The Loser One!"

Jose Mourinho'nun o istatistiği taraftarı çileden çıkardı! Sosyal medya karıştı: "The Loser One!"

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Başkan Ali Koç'tan şampiyonluk sözleri! "Taraftara en büyük mesajımız bu" dedi ve...

Beşiktaş mağlubiyetinin ardından Başkan Ali Koç'tan şampiyonluk sözleri! "Taraftara en büyük mesajımız bu" dedi ve...

Mourinho'dan derbi yenilgisi sonrası şampiyonluk hesabı!

Mourinho'dan derbi yenilgisi sonrası şampiyonluk hesabı!

Sivas'ta olanlar oldu! Polis Osimhen'i son anda kurtardı

Sivas'ta olanlar oldu! Polis Osimhen'i son anda kurtardı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Isı yalıtımlı montlar, ayakkabılar yarı fiyatına düştü!

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

Camper'dan Adidas'a en havalı spor ayakkabılarda %50'ye varan indirim

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.