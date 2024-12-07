Derbinin ardından Sergen Yalçın'dan çarpıcı Jose Mourinho eleştirisi! "Bu sevdadan vazgeçmesi gerekiyor"

Şimdilerde spor yorumculuğu yapan Sergen Yalçın, 1-0 Beşiktaş üstünlüğü ile biten derbinin ardından Ekol TV'ye yorumlarda bulundu. Yalçın, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun tercihlerini eleştirdi.

"HERHANGİ BİR DERBİYİ KAZANMASI MÜMKÜN DEĞİL"

Sarı - lacivertlilerin oynadığı oyuna değinen Sergen Yalçın, “Fenerbahçe'nin bugün oynadığı oyunla içerde dışarda herhangi bir derbiyi kazanması mümkün değil!” ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'NUN BU SEVDADAN VAZGEÇMESİ GEREKİYOR"

Yalçın, Mourinho'nun tercihlerini “15 M € verdiğin Cengiz diye bir oyuncun var, geçen sene müthiş oynamış bir İrfan Can var. O da yok ortada. Szymanski'yi de çöpe attın.Mourinho'nun bu Tadic sevdasından vazgeçmesi gerekiyor.” sözlerini sarf ederek eleştirdi.

"YÜZDE 90 İHTİMALLE ŞAMPİYON"

Pazar günü 16.00'da oynanacak olan Sivasspor - Galatasaray maçınada ayrı bir parantez açan Yalçın, “Galatasaray yarın 3 puan alırsa yüzde 90 ihtimalle şampiyon olur. Ben Sivas'ın Galatasaray'ı yenebileceğini düşünmüyorum.” dedi.