Derbinin faturası belli oldu! Fenerbahçe ve Beşiktaş PFDK'ya sevk edildiler

Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde 6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten PFDK'ya sevk edildi.Beşiktaş ise Fenerbahçe derbisinde talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.Fenerbahçe Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Alper Pirşen ile Beşiktaş Kulübü'nün yönetim kurulu üyesi Enis Ulusoy'un sportmenliği aykırı açıklamaları nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.

İŞTE TFF'DEN YAPILAN O AÇIKLAMA;

"3- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü'nün 29.11.2020 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-BEŞİKTAŞ AŞ. Süper Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca ve 29.11.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü idarecisi ALPER PİRŞEN'in 29.11.2020 tarihinde kulüp sosyal medya hesabında yayınlanan "sportmenliğe aykırı açıklamalar" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.