Derbinin faturası kesildi! Okan Buruk'tan olay karar: 4 isim kulübeye

Trabzonspor karşısında alınan 4-0'lık ağır yenilginin ardından Galatasaray'da milli ara sonrası oynanacak Kasımpaşa karşılaşmasının hazırlıkları önem kazandı. Teknik direktör Okan Buruk'un, alınan sonucun ardından kadroda önemli değişikliklere gitmeye hazırlandığı öğrenildi.

BURUK FATURAYI KESTİ

Galatasaray'da sakatlıkları nedeniyle Trabzonspor maçında forma giyemeyen Victor Osimhen, Mario Lemina ve Wilfried Singo'nun milli ara sonrasında takıma dönmesi bekleniyor. Osimhen ile Lemina'nın Kasımpaşa karşılaşmasında ilk 11'de yer almasına kesin gözüyle bakılırken, Singo'nun sahaya çıkıp çıkmayacağı ise sağlık durumuna göre netleşecek.

ÜÇ İSİM YEDEK KULÜBESİNE

Okan Buruk'un Kasımpaşa karşılaşmasında kadro tercihinde önemli değişiklikler yapmayı planladığı belirtildi. Genç futbolcu Batrakov'u yeniden ilk 11'e dahil etmeyi düşünen deneyimli çalıştırıcının, performanslarıyla beklentilerin altında kalan Leroy Sane, Gabriel Sara ve Deniz Gül'ü yedek kulübesine çekmesi bekleniyor.

SAVUNMADA DA DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE

Trabzonspor karşılaşmasında savunmada yaşanan sorunlar da Buruk'un kadro planını etkiledi. Tecrübeli teknik adamın, defans hattında da değişikliğe gitmesi ve Abdülkerim Bardakcı'yı Kasımpaşa maçında yedek bırakması gündemde.