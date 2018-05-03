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Derbinin oynanacağı sırada Beşiktaş'ın paylaşımları dikkat çekti!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 03.05.2018 21:54 | Son Güncelleme

Fenerbahçe-Beşiktaş maçının oynanması gereken saatlerde Beşiktaş'ın resmi hesaplarından yaptığı paylaşımlar dikkat çekti.

Derbinin oynanacağı sırada Beşiktaş'ın paylaşımları dikkat çekti!

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçının devam edilme kararına tepki gösterip maça çıkmama kararı alan Beşiktaş'tan maç saatinde flaş bir paylaşım geldi.

Fenerbahçe'nin, Ülker Stadyumu'na çıktığı anlarda Beşiktaş ise ''Kayserispor maçı hazırlıkları devam ediyor.'' sözlerini kullanıp idman fotoğraflarını paylaştı. Antrenman fotoğraflarında Beşiktaşlı futbolcuların neşeli görüntüleri dikkat çekti.

Ülker Stadyumu'nda Fenerbahçe, tek başına sahada antrenman yaparken Beşiktaş'tan bir paylaşım daha geldi. Beşiktaş Twitter hesabından ''Başkanımız Fikret Orman, takımımızın antrenmanını izledi.'' paylaşımı yapıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası

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