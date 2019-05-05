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Derbinin VAR hakemi Cüneyt Çakır

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 05.05.2019 12:29 | Son Güncelleme

Spor Toto Süper Lig'de 31. haftada oynanacak olan Galatasaray - Beşiktaş derbisinin VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu.

Derbinin VAR hakemi Cüneyt Çakır

Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadı'nda 19:00'da başlayacak olan Galatasaray - Beşiktaş maçını Bülent Yıldırım yönetecek. Onun yardımcılıklarını Serkan Ok ve Asım Yusuf Öz yapacak. Maçın VAR hakemliğini Koray Gençerler ve Mustafa Emre Eyisoy yapacak. Karşılaşma şampiyonluğu yakından ilgilendiriyor.

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Galatasaray Beşiktaş cüneyt çakır Spor Toto Süper Lig

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