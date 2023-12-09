Derbiye damga vuran Sebastian Szymanski, Beşiktaş karşısında kariyer rekoru kırdı!

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 3-1'lik skorla sarı - lacivertliler oldu. Bu sonucun ardından puanını 40'a yükselten Fenerbahçe, liderlik koltuğunu Galatasaray'dan devraldı.

Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 90+4. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.

KARİYER REKORU KIRDI

Sarı - lacivertlilerin son golünü atan Sebastian Szymanski, Beşiktaş karşısında kariyer rekorunu kırdı.

EN YÜKSEK SAYIYA ULAŞTI

Süper Lig'de 2023/24 sezonundaki 11. resmi maç golünü Beşiktaş'a atan Polonyalı yıldız, kariyerinde en yüksek sayıya ulaştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26. resmi maçına çıkan 24 yaşındaki futbolcunun ayrıca 9 da asisti bulunuyor.





