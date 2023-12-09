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Derbiye damga vuran Sebastian Szymanski, Beşiktaş karşısında kariyer rekoru kırdı!

09.12.2023 21:49 | Son Güncelleme:
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Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Tüpraş Stadyumu'nda oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 3-1'lik üstünlüğüyle sonuçlandı. Kanarya'ya galibiyeti getiren golleri Edin Dzeko, Dusan Tadic ve Sebastian Szymanski kaydetti. Bu skorun ardından Fenerbahçe, 40 puana ulaştı ve liderliğini sürdürdü. Sarı - lacivertlilerin yıldızı Szymanski ise kariyer rekoru kırdı. İşte detaylar...

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında kozlarını paylaştı. Büyük bir mücadele ve heyecana sahne olan maçta kazanan taraf, 3-1'lik skorla sarı - lacivertliler oldu. Bu sonucun ardından puanını 40'a yükselten Fenerbahçe, liderlik koltuğunu Galatasaray'dan devraldı.

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Fenerbahçe'ye galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Edin Dzeko, 63. dakikada penaltıdan Dusan Tadic ve 90+4. dakikada Sebastian Szymanski kaydetti.

KARİYER REKORU KIRDI

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Sarı - lacivertlilerin son golünü atan Sebastian Szymanski, Beşiktaş karşısında kariyer rekorunu kırdı.

EN YÜKSEK SAYIYA ULAŞTI

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Süper Lig'de 2023/24 sezonundaki 11. resmi maç golünü Beşiktaş'a atan Polonyalı yıldız, kariyerinde en yüksek sayıya ulaştı.

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 26. resmi maçına çıkan 24 yaşındaki futbolcunun ayrıca 9 da asisti bulunuyor.

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