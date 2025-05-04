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Derbiye saatler kala çok sürpriz karar! Kadro tercihi tepki çekti... İşte Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde ilk 11'ler

Süper Lig'in 34. haftası dev bir mücadeleye sahne olacak. Zorlu karşılaşmada Fenerbahçe sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı konuk edecek. Zorlu karşılaşma öncesi iki ekipte son hazırlıklarını tamamlarken ilk 11'ler belli oldu. İşte detaylar...

Derbiye saatler kala çok sürpriz karar! Kadro tercihi tepki çekti... İşte Fenerbahçe-Beşiktaş mücadelesinde ilk 11'ler
Berker İşleyen

Trendyol Süper Lig’in 34. haftası kritik bir mücadeleye sahne oluyor. Haftanın maçında iki ezeli rakip Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek.

Sarı-lacivertliler, haftaya 75 puanla ikinci sırada giriyor. Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Süper Lig’deki ilk derbi galibiyetini elde etmeyi hedefliyor. Portekizli teknik adam, bu sezon Galatasaray’a karşı ligde iki, kupada bir maç olmak üzere toplam üç; Beşiktaş’a karşı ise bir müsabakaya çıktı. Mourinho, söz konusu dört karşılaşmadan galibiyet çıkaramadı. Fenerbahçe, bu maçlarda üç yenilgi ve bir beraberlik yaşadı.

İŞTE İLK 11'LER

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Fenerbahçe: İrfan Can, Osayi, Skriniar, Çağlar, Mert Müldür, İsmail, Szymanski, Fred, Oğuz, Talisca, En-Nesyri.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Massuaku, Emircan T., Amir, Chamberlain, Gedson, Rashica, Mustafa, Rafa Silva

FENERBAHÇE'DE 4 EKSİK

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Fenerbahçe, Beşiktaş derbisinde dört oyuncusundan yararlanamayacak. Sarı kart cezalısı Filip Kostic’in yanı sıra sakatlıkları bulunan Mert Hakan Yandaş, Sofyan Amrabat ve Allan Saint-Maximin’in kadroda yer alması beklenmiyor.

Beşiktaş'ta ise 3 önemli eksik bulunuyor. Siyah-Beyazlılar'da Emirhan Topçu, Ernest Muçi ve Uduokhai sakatlıkları nedeniyle derbide forma giyemeyecek.

DERBİLERDE 2'DE 2 YAPMAK İSTİYOR

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Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Fenerbahçe’ye karşı ilk derbi sınavını verecek. Norveçli çalıştırıcı, Türkiye kariyerinde çıktığı ilk derbi olan Galatasaray karşılaşmasından 2-1’lik galibiyetle ayrılmıştı. Solskjaer, deplasmanda oynanacak Fenerbahçe maçını da kazanarak derbilerde 2’de 2 yapmayı hedefliyor.

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Beşiktaş Beşiktaş

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