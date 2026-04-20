Derbiye scout akını! Galatasaraylı yıldız için geliyorlar: Bonservisi belirlendi

Gabriel Sara derbide Avrupa kulüplerinin radarında olacak. Newcastle ve Aston Villa scoutları tribünde, Galatasaray ise 30 milyon euronun altına inmeyecek.

Cevdet Berker İşleyen
Gabriel Sara

BRE Brezilya
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Galatasaray’ın Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara, sezonun en kritik virajlarından birinde Avrupa kulüplerinin yakın takibine girdi. 26 Nisan’da Rams Park’ta oynanacak derbide yıldız futbolcunun performansı yalnızca maçın kaderini değil, transfer gündemini de etkileyebilir.

AVRUPA KULÜPLERİ TRİBÜNDE

İngiliz basınına yansıyan bilgilere göre Premier Lig ekiplerinden Newcastle United ve Aston Villa, derbide Gabriel Sara’yı yerinde takip edecek. Her iki kulübün scout ekiplerinin Brezilyalı oyuncu için detaylı rapor hazırlayacağı ifade ediliyor.

MİNİMUM 30 MİLYON EURO

Galatasaray yönetimi ise olası transfer tekliflerine karşı şimdiden tavrını belirlemiş durumda. Sarı-kırmızılılar, sezon sonunda Sara için gelecek tekliflerde 30 milyon euro’nun altındaki rakamları değerlendirmeye almayı düşünmüyor.

PERFORMANSIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Bu sezon 42 maçta forma giyen Gabriel Sara, 6 gol ve 5 asistlik katkısıyla takımına önemli bir skor desteği sağladı. Orta sahadaki dinamizmi ve oyun kurulumundaki rolüyle Avrupa kulüplerinin radarına girmeyi başardı.

SÖZLEŞMESİ UZUN VADELİ

Güncel piyasa değeri 22 milyon euro seviyesinde olan Brezilyalı futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor. Bu durum, sarı-kırmızılıların transfer görüşmelerinde elini güçlendiren önemli bir detay olarak öne çıkıyor.

