Derby County'den Serdar Dursun'a teklif

Geçen sezonu 36 maçta 19 gol atarak tamamlayan Serdar Dursun, Çin başta olmak üzere, Bundesliga ve Süper Lig'den de teklifler aldı ancak bonservis bedeli nedeniyle transferi gerçekleşmedi.
İngiliz kulübü, 28 yaşındaki oyuncu için Darmstadt'a 1 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Derby County Teknik Direkörü Phillip Cocu'nun da deneyimli golcüyü özellikle takımda görmek istediği öğrenildi. İngiltere'de forma giymeye sıcak bakan Serdar Dursun, kulüplerin anlaşması durumunda Ada'nın yolunu tutacak. (DHA)
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