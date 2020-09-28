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Derby County'den Serdar Dursun'a teklif

İNGİLTERE HABERLERİ  | 28.09.2020 11:06 | Son Güncelleme

İngiltere Championship ekibi Derby County forvet transferi için gündemine Serdar Dursun'u aldı. Almanya Bundesliga 2'de Darmstadt forması giyen ve bir yıl sözleşmesi kalan golcü oyuncu için resmi teklif sunuldu.

Derby County'den Serdar Dursun'a teklif

Geçen sezonu 36 maçta 19 gol atarak tamamlayan Serdar Dursun, Çin başta olmak üzere, Bundesliga ve Süper Lig'den de teklifler aldı ancak bonservis bedeli nedeniyle transferi gerçekleşmedi.

İngiliz kulübü, 28 yaşındaki oyuncu için Darmstadt'a 1 milyon Euro'luk teklifte bulundu. Derby County Teknik Direkörü Phillip Cocu'nun da deneyimli golcüyü özellikle takımda görmek istediği öğrenildi. İngiltere'de forma giymeye sıcak bakan Serdar Dursun, kulüplerin anlaşması durumunda Ada'nın yolunu tutacak. (DHA)

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