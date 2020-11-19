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Deren Talu doğum gününde aşka geldi! 'Aşkım...'

19.11.2020 10:27 | Son Güncelleme:
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Deren Talu doğum gününde aşka geldi! 'Aşkım...'

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, sevgilisi Baran Tınaz ile pozlarını paylaştı. 24 yaşına giren Deren Talu ve sevgilisi birbirine ilanı aşk etti.

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu 24 yaşına girdi. Güzelliğiyle dikkat çeken Deren Talu sevgilisine ilanı aşk etti.

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, yaklaşık dört aydır Baran Tınaz ile aşk yaşıyor. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift zaman zaman romantik paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

Ekran Alıntısı

Tınaz sevgilisiyle pozunu paylaşıp "Mutlu yıllar biriciğim" dedi. Talu bu paylaşımı görünce çok mutlu oldu ve hem hikayesinden hem de yorumun altına ilanı aşk etti.

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Deren Talu paylaşımında sevgilisine "Aşkım seni çok seviyorum" yazdı.

Defne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına 'photoshop' yapınca yakalandıDefne Samyeli'nin kızı Deren Talu, fotoğraflarına 'photoshop' yapınca yakalandı

Talu'nun paylaşımlarına beğeni yağdı.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
kaç saatlik weya kaç günlük sevecekmis
benim favorim annesi annesi hala kizlarindan guzel ve seksi

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