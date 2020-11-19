Deren Talu doğum gününde aşka geldi! 'Aşkım...'

Defne Samyeli’nin büyük kızı Deren Talu 24 yaşına girdi. Güzelliğiyle dikkat çeken Deren Talu sevgilisine ilanı aşk etti.

Defne Samyeli'nin Eren Talu ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Deren Talu, yaklaşık dört aydır Baran Tınaz ile aşk yaşıyor. Birlikteliklerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çift zaman zaman romantik paylaşımlar yapmayı ihmal etmiyor.

Tınaz sevgilisiyle pozunu paylaşıp "Mutlu yıllar biriciğim" dedi. Talu bu paylaşımı görünce çok mutlu oldu ve hem hikayesinden hem de yorumun altına ilanı aşk etti.

Deren Talu paylaşımında sevgilisine "Aşkım seni çok seviyorum" yazdı.

Talu'nun paylaşımlarına beğeni yağdı.



