MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Deren Talu: Öpüştüm ama sevişme sahnelerine karşıyım

Deren Talu: Öpüştüm ama sevişme sahnelerine karşıyım

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 10:25 | Son Güncelleme

Defne Samyeli'nin büyük kızı Deren Talu katıldığı Youtube programında yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. Verdiği pozlarla sık sık gündeme gelen Talu "Sevişme sahnelerine karşıyım" dedi.

Defne Samyeli'nin Mimar Eren Talu'dan olan büyük kızı Deren Talu, Pelin Kaya'nın Youtube programına konuk oldu. Samimi açıklamalar yapan 23 yaşındaki Talu, hakkında merak edilenleri yanıtladı.

Annesi Defne Samyeli ve kardeşi Derin ile verdiği pozların sosyal medyada eleştirilmesi üzerine konuşan Deren, durumu şöyle açıkladı:

"Sosyal medyada iddia edildiği gibi aramızda bir yarış yok. O kadar yakınız ki annemden öte. Zevklerimiz, düşünce yapımız aynı. Hatta gardıroplarımız bile aynı. Kardeşim Derin, henüz 16 yaşında. Onunla da aramızda öyle bir yarış söz konusu olamaz. O kadar olgun ki. Ayrıca şanslı, ablasının hatalarından ders alabiliyor."

5e33ad8a5542811ba4932f02

'ANNEME ÇOK ÖZENİYORUM'

Öte yandan annesine çok özendiğini söyleyen 23 yaşındaki Talu, "Annem çok güzel ve genç. İnşallah genetik olarak ona çekmişimdir" dedi.

Capture

"Bazen annem ve kardeşimle davete katıldığımızda kıyafet seçimlerimiz çok iddialı geliyor olabiliriz" diyen Talu, bu durumu şöyle açıkladı: "Ne giyeceğimize birlikte karar veriyoruz. Ben etek giyersem, Derin pantolon, annem de başka bir şey tercih ediyor. Kötü yorumlar geldiğinde de takılmamaya çalışıyorum."

ESTETİK AÇIKLAMASI

Hakkında çıkan estetik iddialarına da yanıt veren Talu, "23 yaşındayım, yüzümde ya da vücudumun herhangi bir yerinde estetik yok. Sadece krem kullanıyorum" dedi.

oüdodod

Amerika'da oyunculuk eğitimi aldığını ve dizilerde rol almak istediğini söyleyen Deren Talu dikkat ettiği şeyleri, "Oyunculukta Türkan Şoray kanunlarım var. Son çektiğim filmde öpüştüm. Ama çıplaklığa ve sevişme sahnelerine karşıyım. Açık seçik olmadan, üstü kapalı olabilir" şeklinde sıraladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...Ameliyatsız 65 kilo verdi! Sırrı ise...
PARTNER Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte Ünlü oyuncu sınırları zorladı! Geceye damga vuran dekolte
Komik yanıt! 'Yengenle yollayacağım'Komik yanıt! 'Yengenle yollayacağım'
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deren Talu, Deren Talu instagram, Defne Samyeli'nın kızı Deren Talu, Defne Samyeli Deren Talu,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Sevişme sahnesi olay olmuştu! Melisa Şenolsun müjdeyi verdi

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ depremi için ne kadar bağış yaptı?

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Elazığ için rekor bağış! İşte toplanan para

Okuyucu Yorumları 3 yorum
bundan sonra vitrinde bu olacak herhalde!
ANNESİNE BAK KIZINI AL
Sabancılar el attı olaya...
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rita Ora kendini aştı! Bu sefer tamamen üstsüz

Rita Ora kendini aştı! Bu sefer tamamen üstsüz

Mehmet Ali Erbil'in eski eşi Nergis Kumbasar'dan vasiyet açıklaması

Eski eşten vasiyet açıklaması

Kadir Doğulu'dan Uraz Kaygılaroğlu'na: Yengenle yollayacağım

Komik yanıt! 'Yengenle yollayacağım'

Edis'ten ifşa videosu açıklaması: Babam kalp krizi geçiriyordu

Edis'ten ifşa videosu açıklaması: Babam kalp krizi geçiriyordu

Murat Boz'un eski fotoğrafı sosyal medyayı salladı!

Eski fotoğrafı ve annesine yaptığı yorum olay oldu

Rihanna'nın adı şimdi de ASAP Rocky ile anılıyor!

Bomba bir iddia daha! Suudi milyarderden ayrılıp...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.