Deren Talu süper minisiyle Defne Samyeli'nin doğum gününe damga vurdu

Defne Samyeli ve kızlarının pozları sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. Derin Talu'nun derin yırtmacı tüm hafta konuşulurken bir poz da Deren Talu'dan geldi.

Eski spiker şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli'nin kızı kızı Deren Talu annesinin doğum günü için süper mini siyah bir elbise tercih etti.

Süper minisiyle poz vermeyi de ihmal etmeyen Deren Talu'ya beğeni yağdı.

Genç oyuncu annesini doğum gününde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Samyeli'nin kızına "Annesinden rol çaldı" yorumları yapıldı.



