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Deren Talu süper minisiyle Defne Samyeli'nin doğum gününe damga vurdu

02.07.2021 10:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni yaşını kızlarıyla kutlayan Defne Samyeli'nin doğum gününe büyük kızı Deren Talu damga vurdu. Deren Talu süper minisiyle olay oldu.

Deren Talu süper minisiyle Defne Samyeli'nin doğum gününe damga vurdu

Defne Samyeli ve kızlarının pozları sık sık sosyal medyada gündeme geliyor. Derin Talu'nun derin yırtmacı tüm hafta konuşulurken bir poz da Deren Talu'dan geldi.

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Eski spiker şimdilerde ise şarkıcı ve oyuncu kimliğiyle ön plana çıkan Defne Samyeli'nin kızı kızı Deren Talu annesinin doğum günü için süper mini siyah bir elbise tercih etti.

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Süper minisiyle poz vermeyi de ihmal etmeyen Deren Talu'ya beğeni yağdı.

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Genç oyuncu annesini doğum gününde tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Samyeli'nin kızına "Annesinden rol çaldı" yorumları yapıldı.


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Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Deren Talu Derin Talu
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