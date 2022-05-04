Dereotlu kabak çorbası nasıl yapılır? Tüm püf noktalarıyla videolu anlatım

Dereotlu kabak çorbası yapılışının ne kadar kolay olduğunu görünce çok şaşıracaksınız. İster kendinize ister misafirlerinize sunmak için yapacağınız mükemmel dereotlu kabak çorbası ile harikalar yaratabilirsiniz.

DEREOTLU KABAK ÇORBASI TARİFİ

3 Yemek kaşığı zeytinyağı

Yarım doğranmış soğan

1 Adet küp küp doğranmış patates

3 Adet küp küp doğranmış kabak

4 Su bardağı tavuk suyu

Yarım demet dereotu

3 Yemek kaşığı süt

Tuz

Karabiber

DEREOTLU KABAK ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Tencereye yağı koyun.

Yemeklik doğradığınız soğanı yağda kavurun.

Ardından patatesle kabağı ekleyip bir müddet kavurun.

4 su bardağı tavuk suyunu ekleyin.

Kaynadıktan sonra ince ince doğranmış yarım demet dereotunu ekleyin.

Peşinden sütü katın biraz karıştırın.

Tuz ve karabiberi ekleyip, karıştırmaya devam edin.

Ardından blenderdan geçirin.

Kısık ateşte 5 dakika daha kaynattıktan sonra çorbanız hazır.

Afiyet olsun...



