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Videolu anlatım: Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

04.05.2022 10:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Meşhur Sarıyer böreğini duymayan kalmamıştır. Sarıyer böreğini yemek için dışardan sipariş vermenize ya da Sarıyer’e gitmenize gerek kalmayacak. Pratik Sarıyer böreği tarifi sayesinde yıllarca damaklara lezzet katmış olan mükemmel tarifi evinizde yapabileceksiniz. Hafta sonu kahvaltı sofralarını şenlendirecek Sarıyer böreği tarifinin sırrını kimseyle paylaşmayın...

Sarıyer böreği tarifi ile bu meşhur lezzeti artık kendi evinizin rahatlığında kolayca yapabileceksiniz. Çıtır çıtır yufkası, fıstıklı ve kuş üzümlü kıymalı harcıyla nam salan Sarıyer böreğini bu sefer pratik bir şekilde sadece dakikalar içinde yapacaksınız. Ama sakın baklava yufkası kullandığınızı söylemeyin! Herkes el açması sanacak.

İstanbul'un en özel lezzetlerinden olan Sarıyer böreğini hamur işi severler için hazırlayacağız. Üstelik Sarıyer böreği tarifimiz oldukça pratik!

SARIYER BÖREĞİ TARİFİ

  • 12 adet baklavalık yufka
  • 300 gram yağsız kıyma
  • Kıymayı kavurmak için 3 yemek kaşığı katıyağ
  • 2 yemek kaşığı dolmalık fıstık
  • 2 yemek kaşığı suda bekletilmiş kuş üzümü
  • 1 orta boy küçük küpler halinde doğranmış soğan
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 4 yemek kaşığı eritilmiş Bizim Yağ
  • 1 su bardağı süt
  • 1 yumurta

SARIYER BÖREĞİ İÇ HARCI

Bir tavaya margarini alın ve eritin. Tavanın içine kıymayı ekleyin ve kavurun.

İçerisine dolmalık fıstıkları, soğanı ve kuş üzümünü koyun, kavurmaya devam edin. Ocaktan almadan önce tuzunu ve karabiberini ekleyin.

SARIYER BÖREĞİ YAPILIŞI

Bir kapta yumurta ve sütü çırpın. Karışımın içine eklemek için margarini eritin. Eritilmiş yağı karışıma ilave edip çırpın.

Baklavalık yufkaları 3 kat üst üste koyun. Üçüncü katın üstüne karışımdan fırçayla iyice sürün.

Kıymalı harçtan ekleyerek rulo yapın ve bükerek yağlanmış tepsiye koyun.
Böreklerin üzerine karışımdan fırçayla sürün. 180 derece fırında 20 dakika pişirin.

Afiyet olsun...


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