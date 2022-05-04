Videolu anlatım: Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Sarıyer böreği tarifi ile bu meşhur lezzeti artık kendi evinizin rahatlığında kolayca yapabileceksiniz. Çıtır çıtır yufkası, fıstıklı ve kuş üzümlü kıymalı harcıyla nam salan Sarıyer böreğini bu sefer pratik bir şekilde sadece dakikalar içinde yapacaksınız. Ama sakın baklava yufkası kullandığınızı söylemeyin! Herkes el açması sanacak.
İstanbul'un en özel lezzetlerinden olan Sarıyer böreğini hamur işi severler için hazırlayacağız. Üstelik Sarıyer böreği tarifimiz oldukça pratik!
Bir tavaya margarini alın ve eritin. Tavanın içine kıymayı ekleyin ve kavurun.
İçerisine dolmalık fıstıkları, soğanı ve kuş üzümünü koyun, kavurmaya devam edin. Ocaktan almadan önce tuzunu ve karabiberini ekleyin.
Bir kapta yumurta ve sütü çırpın. Karışımın içine eklemek için margarini eritin. Eritilmiş yağı karışıma ilave edip çırpın.
Baklavalık yufkaları 3 kat üst üste koyun. Üçüncü katın üstüne karışımdan fırçayla iyice sürün.
Kıymalı harçtan ekleyerek rulo yapın ve bükerek yağlanmış tepsiye koyun.
Böreklerin üzerine karışımdan fırçayla sürün. 180 derece fırında 20 dakika pişirin.
Afiyet olsun...
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