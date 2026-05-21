Dereye karıştı, denize kadar ilerledi! O ilde kimyasal alarmı

Kastamonu ilçe merkezinden geçen Kuz Deresi'ndeki kirliliği fark eden vatandaşlar, Cide Belediyesi'ne haber verdi.
Sabah saatlerinde derede inceleme yapan ekiplerin yaptığı ilk belirlemeye göre; ilçede bulunan kapalı spor salonunda yakıt kazanlarının değişimi sırasında dereye kimyasal atık karıştı.
Atığın yaklaşık 1,5 kilometrelik dere yatağından geçerek denize ulaştığı saptandı.
Olayla ilgili incelemeler devam ediyor.
