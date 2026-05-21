Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Bir ilde daha taşkın alarmı! 10 gün süreyle giriş ve çıkışlar yasaklandı

Muş’ta etkili olan sağanak nedeniyle Murat Nehri’nde su seviyesi yükseldi. Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında yapılacak kontrollü su tahliyesi kapsamında, tarihi Murat Köprüsü ile Sultan Alparslan Parkı’na giriş ve çıkışlar 10 gün süreyle yasaklandı.

Bir ilde daha taşkın alarmı! 10 gün süreyle giriş ve çıkışlar yasaklandı

Muş Valiliği, son günlerde etkili olan mevsimsel yağışlar nedeniyle Murat Nehri’nde su seviyesinin yükseldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında su seviyesinin artması nedeniyle kontrollü su tahliye çalışmalarının gerçekleştirileceği bildirildi.

YASAKLANDI

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirler kapsamında, Muş Tarihi Murat Köprüsü ile Sultan Alparslan Parkı’na giriş ve çıkışların geçici süreyle yasaklandığı duyuruldu.

10 GÜN SÜRECEK

Valilik açıklamasında, yasağın 21 Mayıs 2026 tarihinden başlayarak 31 Mayıs 2026 tarihine kadar toplam 10 gün boyunca uygulanacağı belirtilirken, vatandaşların güvenlik uyarılarına riayet etmeleri istendi. Kontrollü su tahliye çalışmaları süresince vatandaşların belirtilen alanlardan uzak durmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Dereye karıştı, denize kadar ilerledi! O ilde kimyasal alarmıDereye karıştı, denize kadar ilerledi! O ilde kimyasal alarmı
Çölün ortasından oluk oluk su akıyorÇölün ortasından oluk oluk su akıyor

Anahtar Kelimeler:
Murat Nehri Muş baraj dere nehir
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Sağanak evi çökertti! 1 ölü, 3 yaralı

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

Nehir taştı, köprü ve yollar çöktü, çok sayıda araç zarar gördü

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Freiburg - Aston Villa Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Ünlü isimlere yeni operasyon: Liste belli oldu, 17 isim gözaltında!

Ünlü isimlere yeni operasyon: Liste belli oldu, 17 isim gözaltında!

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

13 yıl sonra geri döndü! Dacia Logan'ın Türkiye fiyatı belli oldu

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

Akaryakıta zam geldi, indirim geliyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.