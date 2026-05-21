Bir ilde daha taşkın alarmı! 10 gün süreyle giriş ve çıkışlar yasaklandı

Muş Valiliği, son günlerde etkili olan mevsimsel yağışlar nedeniyle Murat Nehri’nde su seviyesinin yükseldiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, Alparslan-1 ve Alparslan-2 barajlarında su seviyesinin artması nedeniyle kontrollü su tahliye çalışmalarının gerçekleştirileceği bildirildi.

YASAKLANDI

Vatandaşların can ve mal güvenliğinin sağlanması amacıyla alınan tedbirler kapsamında, Muş Tarihi Murat Köprüsü ile Sultan Alparslan Parkı’na giriş ve çıkışların geçici süreyle yasaklandığı duyuruldu.

10 GÜN SÜRECEK

Valilik açıklamasında, yasağın 21 Mayıs 2026 tarihinden başlayarak 31 Mayıs 2026 tarihine kadar toplam 10 gün boyunca uygulanacağı belirtilirken, vatandaşların güvenlik uyarılarına riayet etmeleri istendi. Kontrollü su tahliye çalışmaları süresince vatandaşların belirtilen alanlardan uzak durmaları gerektiği belirtildi.

Kaynak: DHA | Bu içerik Çiğdem Berfin Sevinç tarafından yayına alınmıştır