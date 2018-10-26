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Derin dondurucuya asla koymamanız gereken 5 yiyecek

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.10.2018 16:19 | Son Güncelleme

Mutfağımızdaki derin dondurucular yiyecek saklama, depolama noktasında veli nimetimizdir. Ancak en büyük yardımcımıza elimize gelen her yiyeceği koyamıyoruz. Bu yiyecekler hem sağlığımızı tehlikeye atıyor hem de dolaba zarar verebiliyor...

Mutfağımızdaki derin dondurucular yiyecek saklama, depolama noktasında veli nimetimizdir. Ancak en büyük yardımcımıza elimize gelen her yiyeceği koyamıyoruz. Bu yiyecekler hem sağlığımızı tehlikeye atıyor hem de dolaba zarar verebiliyor...

Derin dondurucuya asla koymamanız gereken 5 yiyecek

Mutfağımızdaki derin dondurucular yiyecek saklama, depolama noktasında veli nimetimizdir. Ancak en büyük yardımcımıza elimize gelen her yiyeceği koyamıyoruz. Bu yiyecekler hem sağlığımızı tehlikeye atıyor hem de dolaba zarar verebiliyor...

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Süt

Süt
Derin dondurucuya süt koymak doğru bir davranış değildir çünkü donan süt çözündüğünde topaklanmış olacaktır. Bu şekilde tüketilmesi mümkün değildir. Ancak hamur işi yapacaksanız, örneğin kek... Donmuş sütü bir şartla tarifinize ekleyebilirsiniz o da sütü buzdolabının içinde çözdürmek.
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Yumurta

Yumurta
Kabuklarıyla beraber derin dondurucuya koyduğunuz yumurta genleşir ve çatlar. Kırılan yumurtalar derin dondurucuya akacağı için içinde yoğun bir yumurta kokusu olacaktır. Bunu temizlemek bir hayli zor... Bu yüzden yumurta dondurmak istiyorsanız da kırılmış bir şekilde saklamanızı tavsiye ederiz.
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Yoğurt

Yoğurt
Derin dondurucuda saklanan yoğurdun dokusu bozulur. Aynı süt gibi düşünebilirsiniz, çözüldükten sonra topaklanmalar olur. Donmuş yoğurdu direkt tüketmek yerine tariflerinize ekleyerek değerlendirebilirsiniz.
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Peynir

Peynir
Peynir mevzusu son derece hassas bir konu. Dondurucuya attığınız sert peynir çözüldükten sonra un gibi ufalanacaktır. Yumuşak peynirler ise dondurulduğunda nem, peynirin dokusunu kristalleştirecektir. Oldukça hassas bir yapısı olan peyniri bu şekilde riske atmayın çünkü yapısı bozulduktan sonra sağlığınızı olumsuz yönde etkileme ihtimali yüksek.
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Hazır konserveler

Hazır konserveler
Aman dikkat! Bu tarz yiyeceklerin patlama riskleri vardır. Kabın içindeki su soğuk etkiyle genleşir ve patlar. Bu riski göze almayın...
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