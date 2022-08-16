Derin Futbol ne zaman, hangi gün? Beyaz Futbol ne zaman, saat kaçta? Beyaz TV futbol kanal yayın bilgisi

Beyaz Futbol ne zaman, saat kaçta?sorusunun yanıtı merak ediliyor. Derin Futbol ya da Beyaz Futbol uzun süredir yayında olan ve severek takip edilen bir spor programı. Haftanın 3 günü yayınlanan program; haftanın 2 günü "Beyaz Futbol" adıyla, 1 günü ise "Derin Futbol" adıyla Beyaz TV'de yayınlanmaktadır. İşte "Beyaz Futbol ne zaman? Beyaz TV Derin Futbol saat kaçta başlıyor?" sorularının yanıtları...

DERİN , BEYAZ FUTBOL NE ZAMAN?

Haftanın 3 günü yayınlanan program; Cumartesi ve Pazar "Beyaz Futbol" adıyla, Pazartesi ise "Derin Futbol" adıyla Beyaz TV'de yayınlanmaktadır.

DERİN, BEYAZ FUTBOLUN SUNUCULARI KİMDİR?

Haftanın heyecanlı ve kritik, teknik direktör ve oyuncuların performansları, şampiyonluk yarışındaki son durum, futbol dünyasının önde gelen isimleri tarafından yorumlanıyor. Onur Yıldız' ın hazırlayıp sunduğu programa, Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı ve Abdülkerim Durmaz yorumlarıyla katılıyor.



