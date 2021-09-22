MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Derin Talu yine gecelerde! Bu sefer kucak kucağa taksiye sığmaya çalıştılar

Derin Talu yine gecelerde! Bu sefer kucak kucağa taksiye sığmaya çalıştılar

22.09.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli'nin kızı Derin Talu geçtiğimiz haftalarda erkek arkadaşı ile geç saatlere kadar eğlenmiş ve mekan çıkışında arkadaşlarının taşkın hareketleriyle gündem olmuştu. 18 yaşına giren Talu şimdi de kucak kucağa taksiye sığmaya çalışırken görüntülendi.

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflarla sık sık gündeme gelen Derin Talu kısa süre önce 18 yaşına girmiş ve yeni yaşını alkol içerken çekilen bir pozuyla kutlamıştı.

18 yaşına giren Defne Samyeli'in kızı Derin Talu şu sıralar sık sık gecelerde görüntüleniyor. Son olarak bir gece mekan çıkışında görüntülenen Talu'nun arkadaşları basına küfürler yağdırmıştı. Talu bu sefer de eğlence çıkışı bir taksiye arkadaşlarıyla binmeye çalışırken görüntülendi.

Defne Samyeli'in kızı Derin Talu 18 oldu! Olaylı gecenin ardından bomba mesajDefne Samyeli'in kızı Derin Talu 18 oldu! Olaylı gecenin ardından bomba mesaj

Derin Talu'nun taksinin önüne arkadaşının kucağına oturmaya çalışırken çekildiği anlar olay oldu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökhan Çıra açıklaması: Yeniden evlenebilirimGökhan Çıra açıklaması: Yeniden evlenebilirim
PARTNERCinsiyet değiştiren oyuncu flört uygulamasında!Cinsiyet değiştiren oyuncu flört uygulamasında!
Sahte orgazm sahnesini taklit ettiSahte orgazm sahnesini taklit etti
Anahtar Kelimeler:
Defne Samyeli Derin Talu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor

Sıcaklıklar düşüyor, kar ve dolu geliyor

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Hastanede skandal! Profesör suçüstü yakalandı

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Dehşet! Eşini öldürüp intihar etti

Dehşet! Eşini öldürüp intihar etti

Taliban: Biz de gelelim

Taliban: Biz de gelelim

37 milyon 845 bin TL'lik vurgun! Aralarında banka müdürü de var

37 milyon 845 bin TL'lik vurgun! Aralarında banka müdürü de var

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Süper minisiyle dans ederken zor anlar yaşadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Kameraları görünce... "İki kocamla birlikte yaşıyoruz"

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Yok artık dedirten olay! Göğüs silikonu karşılığında...

Son haliyle dikkat çekti! Şimdilerde ne yapıyor?

Son haliyle dikkat çekti! Şimdilerde ne yapıyor?

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.