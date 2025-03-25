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Ders kitapları ve eğitim araçları için yeni haritalar hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü arasında imzalanan "Müşterek Harita Üretimine İlişkin İş Birliği Protokolü" kapsamında, eğitim materyallerinde kullanılacak temel haritacılık ilke ve kurallarına uygun haritalar yayımlandı. Bu haritalar, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren, ders kitapları ve eğitim araçlarında yer alarak, öğrencilere daha doğru ve güncel harita bilgisi sunmayı hedefliyor.

Ders kitapları ve eğitim araçları için yeni haritalar hazırlandı

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı Harita Genel Müdürlüğü arasında imzalanan 'Müşterek Harita Üretimine İlişkin İş Birliği Protokolü' kapsamında, ders kitaplarıyla eğitim araçlarında kullanılmak üzere temel haritacılık ilke ve kurallarına uygun olarak hazırlanan haritalar yayımlandı. Yayımlanan haritalar, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren baskı ve dağıtımı yapılacak ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılacak.

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6 HARİTA GÜNCELLENDİ VE 40 YENİ HARİTA ÜRETİLDİ

Mevcut kullanılan 6 harita güncellenirken ek olarak 40 yeni harita üretildi. Çalışmaları devam eden haritalar da tamamlandığında erişime sunulacak. Öte yandan, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı'na başvurusu yapılacak taslak ders kitapları ve eğitim araçlarında da bu haritaların kullanımı esas alınacak.

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"BİLİMSEL İLKELERE UYGUN ŞEKİLDE ÇİZİLDİ"

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, 'Müşterek Harita Üretimine İlişkin İş Birliği Protokolü' çerçevesinde, öğrenme süreçlerinde daha işlevsel kullanılabilmesi amacıyla bilimsel ilkelere uygun şekilde çizilen haritalar, ders kitapları ve eğitim araçlarında yer almak üzere hazırlandı. Böylece ders kitapları ve eğitim araçlarında yer alan haritaların doğru ve eksiksiz bilgiler içermesi sağlanarak dezenformasyonun önüne geçilmesi hedefleniyor. Ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılmak üzere hazırlanan haritalar, özellikle Türkiye'nin jeopolitik konumu, tarihi ve bölgesel gelişim süreçlerini içeriyor. Yayımlanan haritalar, 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren baskı ve dağıtımı yapılacak ders kitapları ve eğitim araçlarında kullanılacak.'

(DHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Milli Eğitim Bakanlığı Milli Savunma Bakanı harita ders milli eğitim
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