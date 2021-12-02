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Derya Baykal eski eşi Ferhan Şensoy'un vefat haberini aldığı anları anlattı: İçime bir korku girdi

02.12.2021 21:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Derya Baykal, eski eşi Ferhan Şensoy'un vefatıyla ilgili konuştu. Baykal, "Haberi alınca çok kötü oldum, üstümü değişip kızıma gitmek istedim üstümü giyinemedim. İnanın hiç beklemiyordum" dedi.

Derya Baykal eski eşi Ferhan Şensoy'un vefat haberini aldığı anları anlattı: İçime bir korku girdi

Usta oyuncu Ferhan Şensoy, geçtiğimiz 31 Ağustos'ta vefatıyla sevenlerini yasa boğdu. TV8'de yayınlanan Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk olan Derya Baykal, eski eşi Ferhan Şensoy'un vefatıyla ilgili konuştu. Kızlarının annesi eski eşi Derya Baykal acı haberi aldığında neler yaşadığını anlattı.

"İÇİME BİR KORKU GİRDİ"

"Öleceğini hiç beklemiyordum" diyen Derya Baykal, "Ben kızlarımla yakın oturuyorum, Müjgan Ferhan’la karşı karşıya Derya ile de iki sokak ara var. Sabah 6’da uyandım, kızımın evinde ışık yanıyor, damadım da balkonda duruyor. Ben telaşlandım, telefon açmayı düşündüm sonra hayatlarına müdahale etmek istemedim. İçime bir korku girdi. Evde birileri dolaşıyordu, benim aklıma ‘kızım hamile’ onunla ilgi bir şeyler geldi. Aklıma hiç Ferhan Şensoy gelmedi. Ben damadımı aradım, ‘Ne oldu, doğum mu başladı’ dedim. O da Ferhan’ın vefat ettiğini söyledi" şeklinde konuştu.

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"KIYAFETLERİMİ GİYEMEDİM"

Ünlü oyuncu "Haberi alınca çok kötü oldum, üstümü değişip kızıma gitmek istedim üstümü giyinemedim. İnanın hiç beklemiyordum. Hasta evet, ama konduramadım. Ne yapacağımı şaşırdım. Çocuklar çok kötü oldular, benim dik durmam gerekti. Hala daha çocuklar atlatmış değiller" ifadelerini kullandı.

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"ONLAR SENDE DURSUN"

Baykal, "Ferhan Şensoy’un birçok eşyası bende duruyor. Ev değişikliği yaptım, bazı eşyalarını tiyatroya gönderdim. Özel kitapları, yazılarını. Çok özel olan şeyleri saklıyorum, ‘Onlar sende dursun’ demişti. Çok büyük anılarımız var, birlikte çok oyun oynadık, çok paylaştık. Çocuklarımın babası olduğu kadar, benim de ustamdır. Şu an evimde Ferhan’ın çocukluk fotoğrafı çerçeveli şekilde duruyor" dedi.

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"ÇOK FAZLA YAŞANMIŞLIK VAR"

Derya Baykal, "Ferhan Şenoy ile dostluğumuz hiç bozulmadı. Ferhan ile bütün dünyayı dolaştık, turneler yaptık. Çok anımız var, çok fazla yaşanmışlık var. Ayrıldık ama dostluğumuz hiçbir zaman bozulmadı. Hep bana destek olurdu, ilk programımda konuğum Ferhan Şensoy’du" şeklinde konuştu.
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Anahtar Kelimeler:
Ferhan Şensoy Derya Baykal
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