MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Derya Şensoy: Bu benim bronza çok yakın halim

Derya Şensoy: Bu benim bronza çok yakın halim

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.06.2020 13:55 | Son Güncelleme

Koranavirüs nedeniyle evlerinde sürdürdükleri karantinayı normalleşme sürecinde gevşetenler soluğu tatil beldelerinde aldı. Bunlardan biri de Derya Şensoy oldu. Şensoy son görüntüsüyle beğeni topladı.

Derya Şensoy: Bu benim bronza çok yakın halim

Sosyal medya hesabından karantina dönemine dair bol bol paylaşımda bulunan ve takipçilerine bu süreci faydalı bir şekilde değerlendirmek adına önerilerde bulunan Derya Şensoy, bir süredir Datça’da güneşin ve denizin tadını çıkartıyor.

Instagram hesabı üzerinden tatilinin nasıl geçtiğine dair paylaşımlarda bulunan Şensoy, takipçilerinden gelen yorumları okuduğunu son paylaşımında gösterdi.

Capture

Beyaz bir tene sahip olan Derya Şensoy, yaptığı paylaşımların altına düştüğü “Herkes kendi bronzluğundan sorumlu, yanmamı önerenler olmuş, şimdiden belirtmekte fayda görüyorum bu benim bronza çok yakın halim” notlarıyla hem gülümsetti hem de açık tenli olmanın sonuçları üzerine bir paylaşımda bulunmuş oldu.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bir babanın en zor anları!Bir babanın en zor anları!
Cem'den sonra flaş karar! Artık...Cem'den sonra flaş karar! Artık...
Sakar Şakir nerede ve ne zaman çekildi?Sakar Şakir nerede ve ne zaman çekildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bir babanın en zor anı!

Bir babanın en zor anı!

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

TBMM'de koronavirüs alarmı: Tüm lokantalar kapatılacak

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Ailesiyle ölümden dönen Alişan'ın duygusal anları: Oğlumun hayatını o kurtardı!

Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Evrim için şok sözler: Beni kandırdı! Hakkımı helal etmiyorum

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

Koronavirüs aşısında umutlandıran haber

ABD ödülü 2 katına çıkardı! Kimliğini verene 10 milyon dolar

ABD ödülü 2 katına çıkardı! Kimliğini verene 10 milyon dolar

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Çıplak paylaşımı hayranlarını kızdırdı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Pankart tepkisine Eren Bülbül'lü yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korumalar İbrahim Tatlıses'e siper oldu! İbo'nun keyfi yok

İbo'nun canı sıkkın! Korumalar siper oldu

Defne Samyeli artık aşk hayatını konuşmuyor

Cem'den sonra flaş karar! Artık...

Demet Akalın'dan Alişan paylaşımı! 'Okan yanlarında...'

Alişan paylaşımı! 'Okan yanlarında...'

Saba Tümer'in bikinili pozu olay oldu! 'Sizin sinirleriniz iyice gevşedi'

Bikinili poz! 'Sizin sinirleriniz iyice gevşedi'

Arda Kural Hülya Avşar'ın peçe açıklamasına tepki! 'Para için soyunanlar...'

Yakışıklı oyuncudan tepki! 'Para için soyunanlar...'

Son dakika! Metin Hara'ya zorla getirme kararı!

Son dakika! Mahkemeye gelmeyen Hara hakkında flaş karar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.