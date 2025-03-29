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Fenomen dizi Arka Sokaklar'a sürpriz isim! Usta oyuncu kadroda

Zafer Ergin, Özgür Ozan, Şevket Çoruh, Özlem Çınar, Oya Okar, Ebru Cündübeyoğlu ve Ozan Çobanoğlu gibi isimlerin yer aldığı ekranların en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar'a sürpriz bir isim dahil oluyor. Fenomen diziye bir süredir ekrandan uzak olan Saruhan Hünel, konuk oyuncu olarak katıldı.

Fenomen dizi Arka Sokaklar'a sürpriz isim! Usta oyuncu kadroda
Öznur Yaslı İkier

Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu dizilerinden Arka Sokaklar, kadrosuna sürpriz bir ismi dahil etti. Bir süredir ekrandan uzak olan Saruhan Hünel, konuk oyuncu olarak fenomen ekibin arasına katıldı.

Ekran yolculuğunda 19’uncu sezonuyla izleyiciyle buluşan Arka Sokaklar, kadrosuna güçlü isimler ekleyerek hikayesini taze tutmaya devam ediyor.

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O isimlerin sonuncusu Saruhan Hünel oldu. Usta aktör diziye İstanbul yeraltı dünyasının önemli ve korkulan ‘babalarından’ Serdar Bulut karakteriyle konuk olacak.

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İzleyicileri her bölümde ayrı bir maceraya ortak eden Arka Sokaklar’da Rıza Baba ve ekibinin yolu Serdar Bulut ile geçmişteki bir cinayet dosyası yeniden açılınca kesişecek. Radarlarına giren bu tehlikeli düşmanı alt etmek için kolları sıvayan Rıza Baba ve ekibinin planları beklenmedik bir gelişmeyle çıkmaza girecek. Çünkü Ceyhun yüzünden Metin’in başı büyük belaya girecek ve gelecekte kopacak büyük fırtınanın ilk tohumları olacak.

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Saruhan Hünel arka sokaklar
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