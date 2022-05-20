Derya Tuna'dan bomba İbrahim Tatlıses açıklaması! "İbrahim Bey'in hayatına giren kadınlar..."

İbrahim Tatlıses ile 1983 yılında aşk yaşayan ve 18 yıl ünlü türkücüyle birlikte olan Derya Tuna yaptığı açıklamayla gündeme geldi. İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" sözleri tepki çekmişti. Tepkiler sonrası Tuna yeni bir açıklama yaptı.

"Bu açıklamayı tüm erkekler için söylemedim" diyen Tuna, Sabah'tan Tuba Kalçık'a şu yanıtı verdi:

"KADININ EN BÜYÜK DÜŞMANI KADIN"

"Sözlerim genelleme yapmışım gibi algılandı ama ben genelleme yapmadım. Başta kendi yaşadıklarımdan, sonra çevremdekilerin hayatlarından yola çıkarak sarf ettim bu sözleri. İbrahim Bey'in hayatına giren kadınlar benim evime girip çıkan insanlardı. Ben bu sözleri yaşadığım için, yani tecrübelerimden yola çıkarak 'Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok' dedim.

Ayrıca, çapkınlığı da normal bir şeymiş gibi de görmüyorum. Kadın ne yaparsa yapsın, erkek dürüst olmalı. Karşı tarafa yeşil ışık yakmamalı. Sadakat çok önemli. Ben de bir erkek annesiyim. Oğlumu da bu değerleri öğreterek yetiştirmeye çalıştım. Ama unutmamak da gerekiyor ki kadının en büyük düşmanı yine kadın maalesef..."



