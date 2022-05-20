MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Derya Tuna'dan bomba İbrahim Tatlıses açıklaması! "İbrahim Bey'in hayatına giren kadınlar..."

Derya Tuna'dan bomba İbrahim Tatlıses açıklaması! "İbrahim Bey'in hayatına giren kadınlar..."

20.05.2022 10:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna çapkınlık yorumuyla tepki çekince yeni açıklama yaptı. Derya Tuna "İbrahim Bey'in hayatına giren kadınlar benim evime girip çıkan insanlardı. Ben bu sözleri yaşadığım için, yani tecrübelerimden yola çıkarak dedim" yorumunda bulundu.

Derya Tuna'dan bomba İbrahim Tatlıses açıklaması! "İbrahim Bey'in hayatına giren kadınlar..."

İbrahim Tatlıses ile 1983 yılında aşk yaşayan ve 18 yıl ünlü türkücüyle birlikte olan Derya Tuna yaptığı açıklamayla gündeme geldi. İdo Tatlıses'in annesi Derya Tuna'nın "Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok bence. Hanımlar bana kızmasın ama kadından bir hareket gelmezse erkeğin yapacağı hiçbir şey olmaz" sözleri tepki çekmişti. Tepkiler sonrası Tuna yeni bir açıklama yaptı.

"Bu açıklamayı tüm erkekler için söylemedim" diyen Tuna, Sabah'tan Tuba Kalçık'a şu yanıtı verdi:

Derya Tuna'dan tepki çekecek çıkış: Çapkınlıkta erkeğin suçu yokDerya Tuna'dan tepki çekecek çıkış: Çapkınlıkta erkeğin suçu yok

"KADININ EN BÜYÜK DÜŞMANI KADIN"

"Sözlerim genelleme yapmışım gibi algılandı ama ben genelleme yapmadım. Başta kendi yaşadıklarımdan, sonra çevremdekilerin hayatlarından yola çıkarak sarf ettim bu sözleri. İbrahim Bey'in hayatına giren kadınlar benim evime girip çıkan insanlardı. Ben bu sözleri yaşadığım için, yani tecrübelerimden yola çıkarak 'Çapkınlıkta erkeklerin suçu yok' dedim.

640xauto

Ayrıca, çapkınlığı da normal bir şeymiş gibi de görmüyorum. Kadın ne yaparsa yapsın, erkek dürüst olmalı. Karşı tarafa yeşil ışık yakmamalı. Sadakat çok önemli. Ben de bir erkek annesiyim. Oğlumu da bu değerleri öğreterek yetiştirmeye çalıştım. Ama unutmamak da gerekiyor ki kadının en büyük düşmanı yine kadın maalesef..."

derya-tuna-nin-programina-baglanan-ibrahim-11144024_3529_m


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Didem Soydan transparanlı ayna pozu! "Gömlek düğmesini iliklemeyi unutmuşsun"Didem Soydan transparanlı ayna pozu! "Gömlek düğmesini iliklemeyi unutmuşsun"
'Gibi' benzetmesine olay yanıt! Gündemden düşmüyor 'Gibi' benzetmesine olay yanıt! Gündemden düşmüyor
En zor görev! Arkadaşının ölümünü sunarken... En zor görev! Arkadaşının ölümünü sunarken...
Anahtar Kelimeler:
Derya Tuna İbrahim Tatlıses
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

3600 ek göstergeyle kim ne kadar zam alacak?

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Sahildeki öğrencilerin uygunsuz anlarını ifşa ettiler! Tepki çeken olayla ilgili açıklama geldi

Boyutu küçük etkisi öldürücü

Boyutu küçük etkisi öldürücü

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Ünlü sosyal medya fenomenine gözaltı

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Peş peşe gelen zamların ardından...

Akaryakıt fiyatlarında yeni gelişme! Peş peşe gelen zamların ardından...

Fazla kilolarından kurtulmak istedi, hayatı kâbusa döndü...

Fazla kilolarından kurtulmak istedi, hayatı kâbusa döndü...

İlginizi Çekebilir

Arkalarına bile bakmadan kaçtılar! Tam 10 saat yürüdüler

Arkalarına bile bakmadan kaçtılar! Tam 10 saat yürüdüler

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Antalya'da size göre bir tatil için 3 öneri!

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Önceden almadığınıza pişman olacağınız mutfak ürünü önerileri

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Eşsiz bir tatilin anahtarı Bodrum'da!

Böyle hırsızlık görülmedi! Önce soyundu, sonra...

Böyle hırsızlık görülmedi! Önce soyundu, sonra...

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

İstenmeyen sivilcelere karşı birebir olan kağıt maske önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.