Derya Tuna oğlu İdo'nun eski sevgilisi hakkında konuştu

İdo Tatlıses mimar sevgilisi Yasemin Şefkatli ile geçtiğimiz günlerde ayrılık kararı almıştı. İdo Tatlıses ve Yasemin Şefkatli'nin yollarını ayırma nedeni olarak iki iddia ortaya atılmıştı.

Bunlardan biri Derya Tuna’nın, Yasemin Şefkatli'yi istemediği yönündeydi, bir diğeri ise Şefkatli'nin cesur pozları olmuştu.

4 Kadın Zamanı programının sunucusu Derya Tuna o iddialara cevap verdi. Tuna; Ben asla ve asla ayrılığa dâhil olmadım' dedi.

İşte Derya Tuna'nın açıklamalarından satırbaşları…

"İkisi de çok yetişkin aklı başında insanlar. Zaten ilişkileri başlarken de benim onayımı almadılar. Ayrılırken de bana sormadılar.

Ben asla ve asla ayrılığa dâhil olmadım. Onlar anlaşamadı ayrıldı. Ben iki üç gün sormadım bile ayrıldınız mı? diye…

İdo çok modern bir çocuk. Onun da belli çizgileri vardır. Yasemin'in fotoğraflarından mı yoksa başka nedenlerden mi ayrıldılar bilmiyorum. Ben ayrılık olayını ne İdo ile ne de Yasemin'le konuşmadım. Neden ayrıldılar bilmiyorum.”

İDO'NUN ZAYIFLAMA NEDENİ...