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Destan dizisi ne zaman başlıyor? İşte Ebru Şahin'in yeni dizisi Destan'ın oyuncu kadrosu ve konusu

03.11.2021 20:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalnızca Türkiye’de değil dünyanın birçok coğrafyasında da merakla beklenen ‘Destan’ dizisi için geri sayım başladı. atv ekranında yeni sezona damgasını vurmaya hazırlanan ‘Destan’ın oyuncu kadrosu açıklandı.

Destan dizisi ne zaman başlıyor? İşte Ebru Şahin'in yeni dizisi Destan'ın oyuncu kadrosu ve konusu

Eşsiz hikayesi, muhteşem oyuncu kadrosu ve görkemli dekorlarıyla sezonun en çok konuşulacak dizisi olmaya hazırlanan ‘Destan’ın ilk fragmanı da büyük beğeni toplamıştı. Yayınlandığı andan itibaren büyük bir popülerliğe ulaşan fragman Türkiye ve dünyada milyonlarca yorum ve beğeni aldı.

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Çekimleri tüm hızıyla devam eden ‘Destan’ dizisinin oyuncu kadrosunda birbirinden iddialı oyuncular yer alıyor. ‘Destan’ın zengin kadrosunda Ebru Şahin, Edip Tepeli, Selim Bayraktar, Deniz Barut, Teoman Kumbaracıbaşı, Görkem Kanbolat Arslan, İpek Karapınar, Elif Doğan, Osman Albayrak, Burak Tozkoparan, Buse Meral, Burak Berkay Akgül, Ecem Sena Bayır, Esra Kılıç, Bilgi Aydoğmuş, Ahmet Olgun Sünear, Hilal Uysun, Alper Düzen ve Şahin Ergüney seyirci karşısına çıkacak.

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Seyircinin büyük bir heyecanla beklediği dizinin hikayesi ise şöyle: Destanların yazılmayıp yaşandığı kadim zamanlarda, savaşçı bir kız esir düşer ve kendini çok acımasız bir iktidar savaşı ile çok saf bir aşkın içinde bulur.
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Düşmanına esir olan Akkız ile babasının sarayında ezilen çolak ve topal bir han oğlu Batuga’nın destanlara yaraşır hikayesinde, herkesin göz ardı ettiği bu ikili imkansızı başararak iktidara yürümek üzere güçlerini birleştirirler.

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Yapım ve proje tasarımı Mehmet Bozdağ’a ait; yönetmenliğini Emir Khalilzadeh’in yaptığı, senaryosunu Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem’in kaleme aldığı ‘Destan’ın başrollerini Ebru Şahin, Edip Tepeli ve Selim Bayraktar üstleniyor.
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Merakla beklenen ‘Destan’ çok yakında atv ekranında seyirciyle buluşacak.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Şahin Destan dizisi
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