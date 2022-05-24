Destan dizisinin Akkız'ı Ebru Şahin'in bikinili Maldivler paylaşımına yorum yağmuru! "Bir içim su"

Destan dizisinde Akkız karakterini canlandıran oyuncu Ebru Şahin, geçtiğimiz günlerde basketbolcu sevgilisi Cedi Osman ile nişanlanmıştı. Ünlü oyuncu, bayram tatilinde ise Maldivler'e gitmişti.

EBRU ŞAHİN'İN BİKİNİLİ MALDİVLER POZUNA YORUM YAĞMURU!

Şahin, koyu renkli ve desenli bikinisiyle Maldivler'de çekildiği bir fotoğrafını paylaştı.

"BÖYLE BİR BAYRAM YAŞANMIŞTI"

"Böyle bir bayram yaşanmıştı" notuyla paylaştığı pozuna takipçilerden kısa sürede binlerce beğeni ve yorum yağdı.

"BİR İÇİM SU"

Pek çok ünlü ismin de beğendiği fotoğrafa oyuncu İpek Karapınar'dan da "Bir içim su" yorumu geldi. Şahin, paylaşımının sonuna ise Maldivler'de bisikletle turladığı anların videosunu ekledi.

İşte Ebru Şahin'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...



