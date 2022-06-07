Destan dizisinin Tutkun'u Elif Doğan'ı kahreden haber! Acı haberi böyle duyurdu...

En son Destan dizisinde ekranlarda boy gösteren güzel oyuncu Elif Doğan, geçtiğimiz aylarda yayınlanan bölümde öldüğü sahneyle milyonları ağlatmıştı. Diziye veda ettikten sonra bir süre ekranlardan uzak kalan Elif Doğan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla acı haberi duyurdu.

"PAMUK ANNEMİ KAYBETTİK"

Acı içindeki oyuncu sosyal medyadan yaptığı duyuruyla birlikte dün akşam annesini kaybettiğini açıkladı.

Elif Doğan paylaşımında, "Pamuk annemi dün akşam kaybettik. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Rami Hacı Ali Paşa Camii'nden kaldırılıp, Ayazağa mezarlığını defnedilecektir." sözleriyle kahreden haberi duyurdu.

ELİF DOĞAN KİMDİR?

6 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğan Elif Doğan, İstanbul Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümüne devam etmekte olup yan dal olarak aynı üniversitede Devlet Konservatuarı Müzikal Bölümüne dâhil oldu. Uzun zaman şan eğitimini sürdüren ve müzikal oyunlarda görev alan Elif Doğan, 2016 yılında Show TV'de yayınlanan Aşk Laftan Anlamaz dizisi ile ilk kez kamera karşısına geçti. Televizyon kariyeri aynı yıl içinde Star TV'de yayınlanan Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Zeynep karakteri ile devam etti. 2017-2018 yılında Show TV'de yayınlanan Çukur dizisinde Hale karakterini canlandıran Elif Doğan, 2018 yılında Show TV'de yayınlanan ve ilgiyle seyredilen Darısı Başımıza dizisinde Öykü karakterine hayat vermiştir. Ayrıca 2020 yılında Atv'de yayınlanan Gençliğim Eyvah adlı dizide Azra karakteri ile izleyicilerinin karşısına çıkmıştır. 2021 yılında BluTV'de yayınlanan Aynen Aynen isimli dijital dizide Simge karakterine hayat verdi. 2021-2022 yıllarında ise Destan isimli dizide Tutkun karakterini canlandırdı.

