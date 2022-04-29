Destan'ın Mei Jin'i Esra Kılıç zamanında İçerde'de oynamış! Oynadığı karaktere çok şaşıracaksınız

Destan dizisi her hafta büyük bir merakla izleniyor. Dizinin birbirinden başarılı oyuncuları sergiledikleri performanslarla her hafta kendilerinden bahsettiriyorlar. Onlardan biri de ünlü oyuncu Esra Kılıç oldu. Destan dizisinde Mei Jin adlı Çinli bir geline hayat veren Esra Kılıç'ın memleketi ve daha önce rol aldığı projeler araştırılıyor. Esra Kılıç'a dair merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

DESTAN DİZİSİNİN MEİ JİN'İ ESRA KILIÇ NERELİDİR?

ATV'nin fenomen dizisi Destan yeni bölümleri ile her hafta izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizinin sinsi Çinli gelini Mei Jin'i nam-ı diğer Esra Kılıç'ın nereli olduğu merakla araştırılıyor. İlk kez Uygun Adım Aşk dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu Destan'daki performansıyla beğenilen oyuncular arasında yer alıyor.

ESRA KILIÇ KİMDİR?

Esra Kılıç, 12 Mart 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kılıç, Saint Benoit Fransız Lisesi' nde lise öğrenimini tamamladı. Mutfak Sanatlari Akademisi 'nde Profesyonel Aşçılık Eğitimi aldı. Sonrasında Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk bölümünden 2016 senesinde mezun oldu.

Oyunculuğa ilgisi küçük yaşlarından itibaren başladı. Lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldıktan hemen sonra Uygun Adım Aşk adlı dizide Canan karakterini canlandırdı . Liseden mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk bölümünü burslu kazandı. Oyunculuk eğitimi devam ederken Çalıkuşu dizisinde Nadide karakterini canlandırdı. 2015 yılında Ortaoyuncular 2015 , Pera'daki Hayalet tiyatro oyununda Ahenk rolünde oynadı. 2016 senesinde mezun oldu.

2017 yılında Türkiye'nin en çok izlenen ve konuşulan dizilerinden biri olan İçerde'de Fulya karakterini canlandırdı. 2020 Mart ayı itibarıyla Payitaht: Abdülhamid dizisinde Diana karakterini canlandırmaya başlamıştır.

ESRA KILIÇ DİZİLERİ

Destan (2021), Mei Jin

Payitaht: Abdülhamid (2020), Diana

İçerde (2017), Fulya

Seviyor Sevmiyor (2016), Vera

Çalıkuşu (2013-2014), Nadide

Uygun Adım Aşk (2009), Canan

