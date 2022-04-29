MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Destan'ın Mei Jin'i Esra Kılıç zamanında İçerde'de oynamış! Oynadığı karaktere çok şaşıracaksınız

Destan'ın Mei Jin'i Esra Kılıç zamanında İçerde'de oynamış! Oynadığı karaktere çok şaşıracaksınız

29.04.2022 12:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Destan dizisinin sinsi Çinli gelini Mei Jin yani Esra Kılıç'ın oynadığı diziler araştırılmaya başlandı. Destan dizisinde Çin İmparatoru'nun kızı ve Temur'un karısı Mei Jin'i canlandıran Esra Kılıç, izleyiciler tarafından yakın merceğe alındı. Çekik gözleri ve başarılı performansı ile tam bir Çinli prensesleri andıran Esra Kılıç'ın daha önce ekranların fenomen dizisi İçerde'de rol aldığı öğrenildi. Bu haber sonrası oyuncunun daha önce yer aldığı projeler detaylı bir şekilde sorgulanıyor.

Destan'ın Mei Jin'i Esra Kılıç zamanında İçerde'de oynamış! Oynadığı karaktere çok şaşıracaksınız

Destan dizisi her hafta büyük bir merakla izleniyor. Dizinin birbirinden başarılı oyuncuları sergiledikleri performanslarla her hafta kendilerinden bahsettiriyorlar. Onlardan biri de ünlü oyuncu Esra Kılıç oldu. Destan dizisinde Mei Jin adlı Çinli bir geline hayat veren Esra Kılıç'ın memleketi ve daha önce rol aldığı projeler araştırılıyor. Esra Kılıç'a dair merak edilenlere haberimizden ulaşabilirsiniz...

DESTAN DİZİSİNİN MEİ JİN'İ ESRA KILIÇ NERELİDİR?

ATV'nin fenomen dizisi Destan yeni bölümleri ile her hafta izleyicisinin karşısına çıkıyor. Dizinin sinsi Çinli gelini Mei Jin'i nam-ı diğer Esra Kılıç'ın nereli olduğu merakla araştırılıyor. İlk kez Uygun Adım Aşk dizisiyle izleyici karşısına çıkan ve kariyerinde hızla yükselen güzel oyuncu Destan'daki performansıyla beğenilen oyuncular arasında yer alıyor.

Destan dizisinin Çinli gelini Mei Jin'in memleketini duyan inanamadı! Esra Kılıç bakın nereliymiş...

ESRA KILIÇ KİMDİR?

Esra Kılıç, 12 Mart 1991 tarihinde İstanbul'da doğdu. Kılıç, Saint Benoit Fransız Lisesi' nde lise öğrenimini tamamladı. Mutfak Sanatlari Akademisi 'nde Profesyonel Aşçılık Eğitimi aldı. Sonrasında Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk bölümünden 2016 senesinde mezun oldu.

Oyunculuğa ilgisi küçük yaşlarından itibaren başladı. Lisedeyken Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim aldıktan hemen sonra Uygun Adım Aşk adlı dizide Canan karakterini canlandırdı . Liseden mezun olduktan sonra Beykent Üniversitesi GSF Oyunculuk bölümünü burslu kazandı. Oyunculuk eğitimi devam ederken Çalıkuşu dizisinde Nadide karakterini canlandırdı. 2015 yılında Ortaoyuncular 2015 , Pera'daki Hayalet tiyatro oyununda Ahenk rolünde oynadı. 2016 senesinde mezun oldu.

Destan dizisinin Çinli gelini Mei Jin'in memleketini duyan inanamadı! Esra Kılıç bakın nereliymiş...

2017 yılında Türkiye'nin en çok izlenen ve konuşulan dizilerinden biri olan İçerde'de Fulya karakterini canlandırdı. 2020 Mart ayı itibarıyla Payitaht: Abdülhamid dizisinde Diana karakterini canlandırmaya başlamıştır.

ESRA KILIÇ DİZİLERİ

Destan (2021), Mei Jin
Payitaht: Abdülhamid (2020), Diana
İçerde (2017), Fulya
Seviyor Sevmiyor (2016), Vera
Çalıkuşu (2013-2014), Nadide
Uygun Adım Aşk (2009), Canan

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gülümse Kaderine ne zaman başlayacak?Gülümse Kaderine ne zaman başlayacak?
Eser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındıEser Yenenler hastanelik oldu! Apar topar ameliyata alındı
Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"Survivor'da sürpriz veda! "Bu hikâye burada bitiyor"
Anahtar Kelimeler:
Çin Ebru Şahin Destan dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Akaryakıta yeni zam! Araç sahiplerini üzen haber!

Eski sevgiliden bomba hamle! Gündem oldu

Eski sevgiliden bomba hamle! Gündem oldu

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

Operasyonda ortaya çıktı! Kuafördeki gizli geçitten ulaşılıyor

AK Parti'yle CHP arasındaki puan farkı kaç oldu?

AK Parti'yle CHP arasındaki puan farkı kaç oldu?

Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: AK Parti, sığınmacıları...

Özdağ'dan çok konuşulacak iddia: AK Parti, sığınmacıları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Umre ziyareti

İlginizi Çekebilir

Eşyalarını çalan hırsızı böyle durdurdu! “Bilseydim yapmazdım”

Eşyalarını çalan hırsızı böyle durdurdu! “Bilseydim yapmazdım”

Ünlü oyuncu 100 kilo verdi! İşte yeni imajı

Ünlü oyuncu 100 kilo verdi! İşte yeni imajı

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Çok masraf yapmadan kullanışlı telefon isteyenlere telefonlar

Eski sevgiliden bomba hamle! Gündem oldu

Eski sevgiliden bomba hamle! Gündem oldu

Böylesi görülmedi! Tutuklanmaktan bakın nasıl kurtuldular

Böylesi görülmedi! Tutuklanmaktan bakın nasıl kurtuldular

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Fotoğrafta nostalji isteyenler için en iyi analog fotoğraf makinesi çeşitleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.