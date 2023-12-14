Detaylar günden güne ortaya çıkıyor, işte çirkin saldırının ardından saha komiserinin raporu! Olaylar koridorlarda da sürmüş "Buradan çıkamayacaklar"

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasında son düdüğün çalmasının ardından maçın hakemi Halil Umut Meler'e yönelik gerçekleştirilen yumruklu saldırının yankıları sürerken, adli mercilere taşınan olayla ilgili süreç devam ediyor.

Günden güne, yaşanan çirkin saldırının detayları ortaya çıkarken şimdi de mücadelenin saha komiseri raporundaki detaylar öğrenildi.

"BURADAN ÇIKAMAYACAKLAR"

NTV'nin ulaştığı raporda hakem Halil Umut Meler'in Faruk Koca'nın yumruklu saldırısına beraberindeki 2 kişinin ise tekmelerine maruz kaldığına yer verilirken, esas dikkat çeken nokta ise koridorlarda yaşananları gözler önüne sermesi oldu. Hakemler içeri girdikten sonra tribünlerden yabancı cisimlerin atıldığı, hakemlerin soyunma odalarına girdikten sonra koridora gelen Faruk Koca'nın hakaretlerde bulunduğu ve "Buradan çıkamayacaklar" ifadesini kullandığı da rapora yansıdı.

"HİÇBİR OLAYDAN HABERDAR DEĞİLİM"

Faruk Koca'nın ilk ifadesinde, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediği, "Hakemin verdiği yanlış kararlar ve tahrik edici davranışlarından dolayı bu olay gelişmiştir. Benim amacım hakeme sözlü tepki gösterip, yüzüne tükürmekti, bu esnada hakemin yüzüne bir tokat attım. Benim atmış olduğum tokat kırığa sebebiyet vermez. Benim atmış olduğum tokattan sonra hakem yaklaşık 5-10 saniye ayakta durdu. Daha sonra kendisini yere attı. Kalp rahatsızlığım bulunması sebebiyle de beni olay yerinden hemen uzaklaştırdılar. Ben bunun dışında gerçekleşen hiçbir olaydan haberdar değilim." savunmasını yaptığı öğrenilmişti.





